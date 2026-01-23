logo
Navijači Zvezde iz sata u sat kupuju karte za Seltu: Da "Marakana" bude puna za evropski spektakl!

Navijači Zvezde iz sata u sat kupuju karte za Seltu: Da "Marakana" bude puna za evropski spektakl!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Veliko interesovanje za utakmicu Zvezde i Španaca u posljednjem kolu.

Veliko interesovanje za utakmicu Crvena zvezda Selta Izvor: MONDO/Dušan Ninković

U večeri pobjede protiv Malmea, Crvena zvezda je praktično od 21 čas do ponoći prodala 3.000 karata za Seltu, što garantuje veliku posjetu na "Marakani" narednog četvrtka. Biće to meč odluke crveno-bijelih u borbi za Top 8 fazu, iako bi trebalo naglasiti da u toj borbi ne zavisi sve od njih.

Zvezda će igrati veliku utakmicu za kraj ligaškog dijela Lige Evrope, a poslije četiri uzastopne evropske pobjede, koje su i pozivnica navijačima da podrže ekipu Dejana Stankovića protiv poznatog protivnika.

"Biće hladno, nadamo se punom stadionu, ovo je lijepa pozivnica. Da se nešto namjesti, pa ako uspiješ da dobiješ Seltu i daš sve od sebe... Proljeće u Evropi je garantovano, pa hajde da probamo da napravimo taj iskorak", kazao je Dejan Stanković u najavi meča, a poslije proslave sa navijačima na stadionu Malmea.

FK Crvena zvezda fudbal Liga Evrope Selta

