Crvena zvezda želi Top 8 u Ligi Evrope i ići će na pobjedu protiv Selte iduće sedmice u Beogradu, ali pitanje je da li će to biti dovoljno. Superkompjuter prognozira da se to neće dogoditi.

Izvor: Profimedia/Tobias Jorgensen/Gonzales Photo

Crvena zvezda je slavila u Malmeu (1:0) i tako je došla do četvrte uzastopne pobjede u ovogodišnjem izdanju Lige Evrope koja je istovremeno značila i da je matematički obezbijedila nokaut fazu. Sa 13 osvojenih bodova proljeće je "zaključano", s tim da postoji šansa da Crvena zvezda direktno obezbijedi plasman u najboljih osam.

To je naravno ogromna prednost i praktično znači preskakanje jedne runde u nokaut fazi, međutim iako je Zvezda trenutno na 11. mjestu na tabeli, dakle tri mjesta ispod crte, šanse koje joj superkompjuter daje su vrlo male.

Šta treba Crvenoj zvezdi za top 8 Lige Evrope?

Vidi opis Kolike su šanse Zvezde za Top 8? Superkompjuter izračunao, manje su nego što ste očekivali Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Zvezda ima 13 bodova i ispred nje su Genk (sa isto 13, ali boljom gol-razlikom) i Porto sa 14 bodova, odnosno toliko ima i Betis koji trenutno drži osmo mjesto. Crvena zvezda već zna da joj treba pobjeda protiv Selte idućeg četvrtka na "Marakani", ali i da Genk ne pobijedi Malme kod kuće, Porto ne pobijedi Rendžers kod kuće i da Betis ne pobijedi Fejnord kod kuće.

Realno ili ne? Superkompjuter, odnosno specijalizovani profil "Football Meets Data" dao je procjenu da postoji samo osam odsto šansi da se to desi i da Crvena zvezda obezbijedi top 8.

[Projected UEL Top 8/24 - as of 23 Jan]



Change in Top 8:



no changes



Change in Top 24:



no changes



Enter your own scenarios and see how probabilities change in our FMD Simulatorpic.twitter.com/qavdpwfiRa — Football Meets Data (@fmeetsdata)January 22, 2026



Prema prognozama, Zvezda bi grupnu fazu Lige Evrope trebalo da završi na 12. mestu, što će reći da "Football Meets Data" ne očekuje njenu pobedu protiv Selte, ali ne bi to bilo prvi put ove sezone da je šampion Srbije otpisan u drugom po kvalitetu takmičenju u Evropu.

Ostaje da vidimo šta je Dejan Stanković spremio za Seltu i da li bi i tri boda bila dovoljna da se izbegne šesnaestina finala, već odmah da se obezbedi direktan plasman u osminu finala.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO: