logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kolike su šanse Zvezde za Top 8? Superkompjuter izračunao, manje su nego što ste očekivali

Kolike su šanse Zvezde za Top 8? Superkompjuter izračunao, manje su nego što ste očekivali

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda želi Top 8 u Ligi Evrope i ići će na pobjedu protiv Selte iduće sedmice u Beogradu, ali pitanje je da li će to biti dovoljno. Superkompjuter prognozira da se to neće dogoditi.

Superkompjuter izračunao da Zvezda neće u Top 8 Lige Evrope Izvor: Profimedia/Tobias Jorgensen/Gonzales Photo

Crvena zvezda je slavila u Malmeu (1:0) i tako je došla do četvrte uzastopne pobjede u ovogodišnjem izdanju Lige Evrope koja je istovremeno značila i da je matematički obezbijedila nokaut fazu. Sa 13 osvojenih bodova proljeće je "zaključano", s tim da postoji šansa da Crvena zvezda direktno obezbijedi plasman u najboljih osam.

To je naravno ogromna prednost i praktično znači preskakanje jedne runde u nokaut fazi, međutim iako je Zvezda trenutno na 11. mjestu na tabeli, dakle tri mjesta ispod crte, šanse koje joj superkompjuter daje su vrlo male.

Šta treba Crvenoj zvezdi za top 8 Lige Evrope?

Zvezda ima 13 bodova i ispred nje su Genk (sa isto 13, ali boljom gol-razlikom) i Porto sa 14 bodova, odnosno toliko ima i Betis koji trenutno drži osmo mjesto. Crvena zvezda već zna da joj treba pobjeda protiv Selte idućeg četvrtka na "Marakani", ali i da Genk ne pobijedi Malme kod kuće, Porto ne pobijedi Rendžers kod kuće i da Betis ne pobijedi Fejnord kod kuće.

Realno ili ne? Superkompjuter, odnosno specijalizovani profil "Football Meets Data" dao je procjenu da postoji samo osam odsto šansi da se to desi i da Crvena zvezda obezbijedi top 8.


Prema prognozama, Zvezda bi grupnu fazu Lige Evrope trebalo da završi na 12. mestu, što će reći da "Football Meets Data" ne očekuje njenu pobedu protiv Selte, ali ne bi to bilo prvi put ove sezone da je šampion Srbije otpisan u drugom po kvalitetu takmičenju u Evropu.

Ostaje da vidimo šta je Dejan Stanković spremio za Seltu i da li bi i tri boda bila dovoljna da se izbegne šesnaestina finala, već odmah da se obezbedi direktan plasman u osminu finala.



Standings provided by Sofascore

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Vasilije Kostov gol Malmeu
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga Evrope FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC