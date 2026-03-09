"Uskoro odluka o Izunduu": Zvezda hoće da ga zadrži, ali ga žele drugi iz Evrolige

Košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu postao je jedan od najpoželjnijih centara u Evroligi.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda ima jednog od najboljih centara u Evropi. Ebuka Izundu (29) je zbog sjajne igre u klubu sa Malog Kalemegdana postao želja brojnih ekipa na "starom" kontinentu, a košarkaš crveno-bijelih uskoro bi mogao da donese odluku o daljoj karijeri, saznaje "Basket njuz".

Izundu bi uskoro mogao da definiše stav - ostanak u Zvezdi ili dolazak u drugi evroligaški klub. Nakon što je u tim stigao sa jednogodišnjim ugovorom, uz mogućnost da ga klub zadrži i naredne godine, interesovanje za Izundua naglo je poraslo. Sjajne partije Crvene zvezde pomogle su centru iz Nigerije da zablista, pa samim tim i poveća vrijednost na tržištu.

Izundu u crveno-bijelom dresu bilježi 7,8 poena, 4,2 skoka za 14,4 minuta na terenu. Kad su u pitanju procentu ima 70 posto uspjeha za dva poena, dok je sa linije penala na 76 posto. I ne samo to, Izundu predvodi Evroligu po broju ofanzivnih skokova, a nalazi se i na 15. mjestu po indeksu korisnosti u čitavom takmičenju.

Centar Zvezde u posljednja tri meča krajem januara prosječno je ubacivao 17,3 poena, a imao je i 10 skokova. Monaku je ubacio 22, potom Bolonji 12, a onda Dubaiju 18 poena.

Osim u Crvenoj zvezdi, centar iz Nigerije igrao je i za Galatasaraj, Oldenburg, FMP, Strazbur, Real Betis.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!