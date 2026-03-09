"Ako neće Australija, hoćemo mi!" Tramp nudi azil fudbalerkama Irana

Poslije ispadanja u Azijskom kupu fudbalerke Irana trebalo bi da se vrate u domovinu, ali postoji zabrinutost za njihove živote.

Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia

"Iranske lavice" ispale su iz Azijskog kupa i sada slijedi povratak u domovinu u kojoj je ratno stanje. Zbog toga su navijači poslali jasnu poruku, okružili autobus fudbalerki i uz povike tražili da se sportistkinjama pruži azil.

Fudbalerke Irana bile su jedna do najpraćenijih reprezentacija u na Kupu Azije, uglavnom iz političkih razloga. Najprije su odbile da pjevaju himnu svoje zemlje, a onda su u narednom meču salutiranjem pružile podršku vojnicima. Sad kad je njihov put na turniru završen, moraće da se vrate u domovinu.

“Save Our Girls!”



As the Iranian women’s national football team was leaving Australia, Iranians attempted to block the team bus and urged the players and the Australian government to allow them to stay for their safety.



The players had been threatened with “severe…pic.twitter.com/rJoaoPQavF — The Iran Watcher (@TheIranWatcher)March 8, 2026

Zbog poteza koje su imale na takmičenju u Australiji, navijači sve glasnije pozivaju domaćina da pruži azil fudbalerkama Irana, navodno jer su im životi ugroženi u slučaju da se vrate u domovinu.

Masa koja je pratila autobus sa djevojkama udarala je u bubnjeve i povikivala "Pustite ih" i "Spasite naše djevojke". Međutim, konkretnih pregovora o bilo kakvom azilu za fudbalerke nema. Peni Vongm ministarka spoljnih poslova Australije, rekla je da ta zemlja saosjeća sa narodom Irana.

VRAĆANJE U IRAN - GREŠKA KANBERE

Vlasti Australije prave užasnu humanitarnu grešku dozvoljavanjem da se iranska ženska fudbalska reprezentacija na silu vrati u Iran, poručio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je u objavi na mreži "Trut sošl" upozorio da će iranske fudbalerke najvjerovatnije poginuti u Iranu.

"Nemojte to raditi, gospodine predsjedniče Vlade. Dajte im azil. SAD će ih primiti ako vi nećete", napisao je Tramp.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!