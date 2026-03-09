Odbijen zahtjev Dobojlija, Sloga i Željezničar igraju u utorak revanš četvrtfinala Kupa BIH!

Dobojlije tražile odgađanje meča protiv Željezničara, ali Takmičarska komisija FSBIH je zahtjev odbila.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge i Željezničaraipak će odigrati revanš meč četvrtfinala Kupa BIH u planiranom terminu - u utorak od 18.30 časova.

U ponedjeljak se pojavila informacija koju je objavio nosilac TV prava, "Arena Sport" da je ovaj susret odgođen zbog velikog broja bolesnih igrača u dobojskom timu, te da je klub sa Grbavice pristao na zahtjev za odgađanje, međutim, vrlo brzo je to demantovano.

Svojevrsni demanti bila je i objava Fudbalskog Saveza BIH o službenim licima za mečeve četvrtfinala Kupa BIH u kojoj je jasno naveden termin utakmice – utorak u 18.30 časova.

U međuvremenu je dobojski portal "Sport i mladi“, blizak Fudbalskom klubu Sloga, objavio da je FSBIH odbio zahtjev Sloge za odgađanje i potvrdio da se igra u predviđenom terminu.

"Dobojski klub je tražio odgodu ove utakmice zbog izrazito velikog broja povrijeđenih i bolesnih igrača u svojim redovima, međutim nadležna komisija u okviru FSBiH nije imala sluha za Dobojlije kao za druge pojedine klubove, iako FK Sloga Meridian nema praksu da traži odgađanje utakmica bez velikog razloga.

U Slogi Meridian su razočarani ovakvom odlukom Takmičarske komisije NS BiH, posebno imajući u vidu da se FK Željezničar nije protivio da se Slogi Meridian uvaži ovaj zahtjev“, navodi dobojski portal i dodaje da se Sloga zahvalila Željezničaru na razumijevanju situacije, te da ostaje žal što nije bilo razumijevanja Takmičarske komisija FSBIH.

Sloga će u utorak braniti prednost jednog gola iz prvog meča koji su Dobojlije dobili na Grbavici pogotkom Tonija Jovića u sudijskoj nadoknadi.

Revanš sudi Ermin Sivac, a njegovi pomoćnici su Jure Musa i Josip Čolić, dok je četvrti sudija Darko Gedžić. VAR sudija je Josip Martinović, a njegov asistent je Davor Beljo.