Zavijorila se ruska zastava prvi put poslije 12 godina! Ruskinja osvojila zlato, pa zaplakala!

Varvara Vorončikina donijela Rusiji prvo paraolimpijsko zlato poslije 12 godina.

Izvor: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Ruski paraolimpijci u Milanu i Kortini takmiče se pod svojom zastavom, a sada su dočekali da se ona zavijori iznad pobjedničkog podijuma i da čuju svoju himnu.

Paraolimpijka Varvara Vorončikina pobijedila je u vožnji superveleslaloma i donijela Rusiji prvo paraolimpijsko zlato još od Olimpijskih igara u Sočiju 2014.

Dva dana nakon što je osvojila bronzu u spustu Vorončikina je slavila u superveleslalomu i tako omogućila da se ponovo zavijori ruska zastava i da se čuje ruska himna na Paraolimpijskim igrama.

Podsjećamo, ruskim i bjeloruskim sportistima dozvoljeno je ravnopravno učešće na Paraolimpijskim igrama u Milanu i Kortini, nakon što su na Sudu za sportsku arbitražu u Lozani dobili slučaj protiv Međunarodne skijašle federacije (FIS).

Vorončikina je traku superveleslaloma završila sa skoro dvije sekunde prednosti ispred drugoplasirane Aureli Rišar iz Francuske, te Šveđanke Ebe Arsjoe koja je osvojila bronzu.

"Ovo je za mene zaista posebno, pogotovo što se takmičimo pod našom zastavom. Sad još ne mogu da vjerujem, ali možda ću kasnije da shvatim kada vidim zlatnu medalju", rekla je Ruskinja poslije trke.

Nešto kasnije Vorončikina je i dobila zasluženu zlatnu medaljum, a dvostruka svjetska šampionka sve ovo je doživjela prilično emotivno.