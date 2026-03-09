logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zavijorila se ruska zastava prvi put poslije 12 godina! Ruskinja osvojila zlato, pa zaplakala!

Zavijorila se ruska zastava prvi put poslije 12 godina! Ruskinja osvojila zlato, pa zaplakala!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Varvara Vorončikina donijela Rusiji prvo paraolimpijsko zlato poslije 12 godina.

Varvara Vorončikina donijela Rusiji prvo paraolimpijsko zlato poslije 12 godina. Izvor: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Ruski paraolimpijci u Milanu i Kortini takmiče se pod svojom zastavom, a sada su dočekali da se ona zavijori iznad pobjedničkog podijuma i da čuju svoju himnu.

Paraolimpijka Varvara Vorončikina pobijedila je u vožnji superveleslaloma i donijela Rusiji prvo paraolimpijsko zlato još od Olimpijskih igara u Sočiju 2014.

Dva dana nakon što je osvojila bronzu u spustu Vorončikina je slavila u superveleslalomu i tako omogućila da se ponovo zavijori ruska zastava i da se čuje ruska himna na Paraolimpijskim igrama.

Podsjećamo, ruskim i bjeloruskim sportistima dozvoljeno je ravnopravno učešće na Paraolimpijskim igrama u Milanu i Kortini, nakon što su na Sudu za sportsku arbitražu u Lozani dobili slučaj protiv Međunarodne skijašle federacije (FIS).

Vorončikina je traku superveleslaloma završila sa skoro dvije sekunde prednosti ispred drugoplasirane Aureli Rišar iz Francuske, te Šveđanke Ebe Arsjoe koja je osvojila bronzu.

"Ovo je za mene zaista posebno, pogotovo što se takmičimo pod našom zastavom. Sad još ne mogu da vjerujem, ali možda ću kasnije da shvatim kada vidim zlatnu medalju", rekla je Ruskinja poslije trke.

Nešto kasnije Vorončikina je i dobila zasluženu zlatnu medaljum, a dvostruka svjetska šampionka sve ovo je doživjela prilično emotivno.

Tagovi

paraolimpijske igre Rusija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC