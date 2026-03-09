logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija na aerodromu u Istanbulu: Preminuo trener koji je mijenjao fudbalske granice

Tragedija na aerodromu u Istanbulu: Preminuo trener koji je mijenjao fudbalske granice

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Tusrki trener Engin Firat preminuo je na areodromu.

Turski trener umro na aerodromu Izvor: Phill Magakoe / AFP / Profimedia

Turski trener Engin Firat preminuo je u 55. godini, izazvavši šok i tugu u fudbalskoj zajednici širom svijeta. Firat je preminuo na aerodromu u Istanbulu, dok se vraćao iz Libana, gdje je vodio Nedžme. Uprkos brzoj intervenciji medicinskog osoblja, na kraju je, nažalost, konstatovana smrt trenera.

Firatova karijera bila je međunarodno prepoznata i izuzetno bogata. Bio je poznat po tome što je turski fudbal predstavljao na raznim mestima, radeći u zemljama poput Kenije, Irana, Moldavije, Njemačke i Južne Koreje.

Počeo je kao pomoćnik Vernera Loranta u Fenerbahčeu 2002. godine, a zatim je bio pomoćnik legendarnog Alija Daeija u iranskoj reprezentaciji. Kasnije je preuzeo selektorsku ulogu u Moldaviji i Keniji, dok su ga klubovi širom svijeta angažovali zbog njegove stručnosti i sposobnosti da razvija timove.

Firat je takođe trenirao i klubove LR Alen u Njemačkoj, Inčeon junajted u Južnoj Koreji, Sivaspor i Erčijespor u Turskoj, kao i iranske timove Saipu i Sepahan. Njegova sposobnost da prilagodi stil igre različitim kulturama i ligama učinila ga je jedinstvenim trenerom. Njegov posljednji profesionalni angažman bio je u libanskom Nedžmeu, koji je preuzeo početkom februara 2026. godine. Uprkos kratkom vremenu provedenom na klupi, Firat je ostavio utisak profesionalca posvećenog razvoju tima i unapređenju fudbala u regiji.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Turska fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC