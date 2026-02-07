logo
Stanojević počeo da spašava Karagumruk: Sa bivšim igračima Zvezde donio važnu pobjedu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Veoma bitan trijumf ekipe srpskog trenera u Turskoj.

Stanojević pobijedio Antaliju sa Karagumrukom Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bivši trener Partizana Aleksandar Stanojević ostvario je prvu pobjedu na klupi turskog Karagumruka, protiv Antalijaspora 1:0. Bivši igrači Crvene zvezde Filip Mladenović i Šavi Babika bili su starteri u timu srpskog stručnjaka.

Karagumruk je ovim trijumfom smanjio zaostatak za timovima u zoni ispadanja, pa iako je i dalje posjlednji, sada je na dostižnih tri poena "minusa" u odnosu na Kajzeri i na "minus 4" u odnosu na Kasipmašu. Ejupsor, prvi tim iznad zone ispadanja, ima šest bodova više od Stanojevićevog tima, koji ima odigran meč više od svih navedenih rivala.

Stanojević je preuzeo Karagumruk krajem decembra, poslije niza loših rezultata. Do ove subote njegov tim čekao je pobjedu još od 9. novembra, skoro čitava tri meseca.

U prethodnim kolima Karagumruk je pod Stanojevićem gubio od Goztepea (1:2), Galatasaraja (1:3) i Bašakšehira (1:2), ali je današnji trijumf nagovjestio bolje dane za njegov tim.

U sljedećem kolu, Karagumruk će igrati protiv direktnog rivala u borbi za opstanak, Kasimpaše u gostima, 16. februara.



