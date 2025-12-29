logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandar Stanojević ima novi klub: Vraća se na klupu poslije više od godinu dana

Aleksandar Stanojević ima novi klub: Vraća se na klupu poslije više od godinu dana

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Srpski trener Aleksandar Stanojević karijeru nastavlja u Turskoj, gdje preuzima najslabiji tim u šampionatu.

Aleksandar Stanojević preuzima Karagumruk Izvor: MN PRESS

Nekadašnji trener Partizana Aleksandar Stanojević ima novi posao! Nakon nešto više od godinu dana, pošto je Humsku napustio krajem septembra 2024. godine, Stanojević je potpisao novi ugovor i ponovo će raditi u Turskoj, gdje će sa klupe predvoditi Karagumruk.

Turski klub nije saopštio finansijske detalje ugovora, niti njegovu dužinu, ali je jasno da će Stanojević imati veoma izazovan zadatak u drugom dijelu prvenstva. Nakon 17 odigranih kola u tekućoj sezoni Karagumruk ima samo devet osvojenih bodova i ubjedljivo je posljednji na tabeli elitnog ranga, čak šest bodova daleko od mjesta koje donosi opstanak.

Stanojević će biti treći trener tima u ovoj sezoni, a imaće malo više od dvije nedjelje da spremi ekipu za prvu utakmicu koju će voditi. U klubu se nadaju da bi protiv desetoplasirane Alanje mogli da osvoje bodove koji bi pokrenuli ekipu i približili je opstanku koji je primarni cilj ove sezone, iako su u timu pojedina zvučna imena kojima bi ispadanje iz elitnog ranga svakako bilo mrlja u karijeri.

Srpski stručnjak se vraća u Tursku, pošto je između poslednja dva mandata u Partizanu bio na klupi Konjaspora, a u inostranstvu je radio još i u Kini, Izraelu, Grčkoj i Saudijskoj Arabiji. Najveće uspjehe ipak je bilježio sa Partizanom, koji je vodio do domaćih trofeja i plasmana u Ligu šampiona.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Stanojević Turska Superliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC