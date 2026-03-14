"U Srbiji me niko nije htio, plata mi je bila 75 evra": Matić otvorio dušu, maštao je o Zvezdi

Nemanja Matić progovorio je o početku karijere, o tome kako ga u Srbiji niko nije želio i kako je igrao za 75 evra mjesečno.

Izvor: MN PRESS

Nemanja Matić (37) bio je jedan od najboljih defanzivnih veznih fudbalera na svijetu. Dominirao je na toj poziciji, zato je uostalom igrao i za klubove kao što su Čelsi, Mančester Junajted, Roma, Benfika... Sve je krenulo iz Kolubare, pa je zaobilaznim putem preko slovačkih Košica tražio svoje mjesto pod fudbalskim nebom.

"Niko u Srbiji me nije želio. Igrao sam u trećoj ligi za platu od 75 evra mjesečno. Nisam mogao da živim od fudbala, išao sam da siječem drva sa ocem. Imao sam tada dva sna - da zaigram kao profesionalac i da igram u Crvenoj zvezdi. Ali, to su bili snovi. Umjesto toga sam otišao u Košice i tamo je sve krenulo. Šta me sada pokreće? Strast za sportom. Uživam na terenu, dobro se osjećam i kada kreneš od 75 evra mjesečno do toga da igraš u velikim klubovima onda shvatiš koliko imaš sreće. Sada želim još više da uživam i da igram, možda zato što znam da nemam još mnogo vremena", rekao je Matić za "Gazetu".

Otkrio je i kako je na početku karijere igrao mnogo ofanzivnije, ali su se stvari promijenile kada je otišao u Benfiku.

"Prvi dan kada sam došao tamo, prišao mi je Žorž Žesus, pošto nisam znao portugalski imao sam prevodioca. Rekao mi je 'na pozicijama osmice i desetke imamo igrače na visokom nivou, kod mene ćeš igrati šesticu i možeš da postaneš među najboljima na svijetu na toj poziciji'. Nisam imao izbora, morao sam da se povučem i poslije samo četiri mjeseca sam shvatio da je u pravu."

Sada sličnu priču vidi i kod svog sina koji se polako pomijera na terenu.

"Imam troje djece, najstariji Filip ima 15 godina i igra u Sasuolu. Počeo je na poziciji napadača u Mančester Junajtedu, pa je u Romi postao 'desetka', sad je više 'osmica' i mislim da će još da se povlači nazad, što mi zvuči malo poznato. Imam dvije ćerke, Tea ima 12, Anika 7 godina.

"Murinjo se smirio, klinci svašta čitaju"

Progovorio je Matić i o Žozeu Murinju, ali i o tome šta se promijenilo u današnjem fudbalu.

"Murinjo je u Romi bio mirniji. Ima nevjerovatan karakter i razumio je da su nove generacije drugačije od naših. Pritisak i način vođenja se promijenio, jer su društvene mreže sve promijenile. U današnje vrijeme svako može da otvori 'Jutjub' kanal i da daje svoj sud o nečemu bez ikakve potpore i znanja. Kada sam ja imao 20 godina, pročitao sam u novinama izvještaj o meni i ocjene, o meni su tada pričale dvije ili tri osobe i to je to. Sada svako može da priča i piše šta god hoće i problem je što klinci sve to čitaju. Na jednom portalu dobije vrhunsku ocjenu i sve je super, a na drugom užasno lošu i ne razumije ništa", zaključio je Matić.