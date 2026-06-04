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Liverpul predstavio novog trenera: "Znam gdje sam došao i šta se ovdje očekuje"

Liverpul predstavio novog trenera: "Znam gdje sam došao i šta se ovdje očekuje"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Andoni Iraola i zvanično je postao novi trener Liverpula.

Andoni Iraola Izvor: Shutterstock

Liverpul je predstavio novog trenera - Andoni Iraola zamijenio je Arnea Slota. Potpisao je dvogodišnji ugovor, na sopstveni zahtjev je tražio da ugovor bude kraći jer je to način na koji vodi klubove. Španac ima zadatak da vrati atraktivan fudbal na "Enfild" i da ekipa igra slično kao u vrijeme Jirgena Klopa.

"Veoma sam uzbuđen. Znam koliko je Liverpul veliki klub, jedan od najvećih na svijetu. Oduvijek sam smatrao da je ovo veoma posebno mjesto. Atmosfera, navijači, klub, igrači, šansa da radim sa najboljim igračima, da se borim za titule. Ne može da bude privlačniji izazov od ovoga. Jedva čekam da počnem", rekao je Iraola.

Trenersku karijeru počeo je u AEK-u iz Larnake na Kipru, pa je onda vodio Mirandeš u drugoj ligi, pa Rajo Valjekano i onda je došao u Bornmut gdje je ostavio veliki trag i uveo ekipu u Ligu Evrope prije nego što je odlučio da podnese ostavku i da potraži veći izazov.

"Moraš da imaš emocije u fudbalu, ovo je privilegija, ali ujedno i odgovornost. Volio bih da svi navijači uživaju u fudbalu koji igramo i da svi budemo zajedno. Imamo oko mjesec dana prije početka priprema, volio bih da iskoristim to vrijeme da upoznam klub i sve što se dešava i van terena. Želim da budem potpuno spreman, Svjetsko prvenstvo uskoro počinje, pa ću imati priliku da radim i sa mlađim igračima i da upoznam igrače iz akademije, igrače koji se vraćaju sa pozajmica i to će mi dati dovoljno informacija prije početka sezone."

"Liverpul je tako igrao godinama"

Pričao je o stilu igre i svjestan je da navijači žele da vide stil igre koji je igrao Jirgen Klop, a ne "uspavanku" Arnea Slota. To i on želi.

"Mislim da imam prednost zato što sam tri godine u Premijer ligi. Ljudi su gledali kako je Bornmut igrao. Postoje stvari koje je potrebno promijeniti, ali ne bih volio da se izgubi identitet. Agresivnost, organizacija igre, stvari koje volim da vidim u mom timu. Nije isto u jednom ili drugom klubu, ali postoje osnove koje su iste. Tako je Liverpul igrao godinama i mislim da možemo da uradimo dosta toga zajedno. Bio sam do sada sa suprotne strane i osjetio kako je kada stadion reaguje. Volio bih da slavim sa njima, da budem dio tih proslava za navijačima. Za mene su emocije i strast čar fudbala. Znam gdje dolazim, šta se očekuje od mene, ali neću ništa da obećavam. Spreman sam za izazov", zaključio je Iraola.

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Andoni Iraola Liverpul

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