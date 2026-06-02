Liverpul našao novog trenera: Od Španca žele da naprave novog Jirgena Klopa

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Poslije otkaza koji je uručen Arneu Slotu, Liverpul je našao novog trenera. Biće to Andoni Iraola.

Liverpul je ekspresno pronašao novog trenera. Uručen je otkaz Arneu Slotu zbog nezadovoljstva i loših rezultata. Na njegovo mjesto dolazi španski stručnjak Andoni Iraola (43). Ugovor će uskoro da bude potpisan.

Informacije o tome donosi pouzdani fudbalski insajder Fabricio Romano koji je potvrdio da Iraola dolazi na klupu "crvenih" i da su u prethodnih 48 sati utanačeni svi detalji. Dakle, relativno brzo bi sve trebalo da postane i zvanično.

Iraola je rođen u Baskiji u mjestu Usurbil i tamo je počeo fudbasku karijeru. Igrao je najduže za Atletik Bilbao, čak 12 godina i odigrao je 406 mečeva, karijeru je završio u Njujork sitiju. Za reprezentaciju Španije odigrao je sedam mečeva za tri godine. Trenersku karijeru počeo je na Kipru u ekipi AEK-a iz Larnake, pa je onda godinu dana vodio portugalski Mirandeš.

Tamo ga je primijetio Rajo Valjekano u kom je radio od 2020. do 2023. godine i bilježio je sjajne rezultate ako se uzme u obzir budžet ekipe u društvu najboljih. Onda je 2023. godine potpisao za Bornmut i pokazao o kakvom trenerskom potencijalu se radi. Uveo je ekipu u Ligu Evrope i odlučio da se povuče i da potraži veći izazov.

Pričalo se da će da preuzme Milan, ali je onda Liverpul iznenadio mnoge, otpustio Slota i došlo je do preokreta. Navijači sanjaju novu bajku kakva je bila sa Jirgenom Klopom. Može li Iraola da uradi nešto slično? Ostaje da se vidi, ali po stilu igre podsjeća na legendarnog Nijemca.

