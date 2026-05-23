"Egipatski kralju, hvala ti": Liverpul objavio dirljiv snimak Salaha sa ćerkama

Liverpul je na društvenim mrežama objavio dirljiv snimak Mohameda Salaha sa ćerkama i emotivan oproštaj od kluba iz kog odlazi poslije devet godina.

Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Mohamed Salah i Liverpul - rastanak. Jedan od najboljih fudbalera u istoriji slavnog kluba odigraće u nedjelju protiv Brentforda posljednji meč u crvenom dresu na "Enfildu". Biće to prilika za emotivan oproštaj navijača od njega i Endija Robertsona. Prije toga je klub objavio jedan emotivan snimak.

Na društvenim mrežama pojavio se klip na kom je Salah sa svoje dvije ćerke. Šetaju zajedno po terenu "Enfilda" i otkrivaju uramljene slike sa nekim od najljepših golova koje je dao u ovom klubu.

"Zauvijek naš egipatski kralj. Mo, hvala ti za sve", stoji u objavi koja traje skoro pet minuta.

Zajedno sa ćerkama prisjećao se pogodaka, a jedan od posebnih momenata bio je kada su njih dvije počele da pjevaju pjesmu koju mu peva ceo stadion "Mo Salah, Mo Salah running down the wing..."

Always our Egyptian King. Thank you for everything, Mo pic.twitter.com/D8jMGWUoqE — Liverpool FC (@LFC)May 23, 2026

Takvo skandiranje kao igrač Liverpula čuće posljednji put u nedjelju kada kroči na travnatu površinu u svojoj drugoj kući.

