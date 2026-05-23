Na pomolu revolucionarne promjene u Evroligi: Zvezda i Partizan na spisku, Bodiroga na "tajnom zadatku"

Evroliga je spremna za veliku transformaciju od sezone 2027/28.

U toku je Fajnal-for Evrolige u Atini, a generalni direktor elitnog evropskog takmičenja Ćus Bueno je otkrio planove za budućnost. Još uvijek je neizvjesno kako će izgledati konačan spisak učesnika u sezoni 2026/27, ali već se počelo sa pregovorima oko prelaska na franšizni sistem koji bi trebalo da počne od 2027/28.

Španac je potvrdio da postoji 17 timova zainteresovanih za franšize (među kojima su Zvezda i Partizan), od kojih je 14 već dio Evrolige, dok su su tri ponude od strane fondova koji žele da pokrenu nove klubove. Takođe, čak 40 klubova želi da se priključi drugom po rangu takmičenju, Evrokupu.

Bueno je godinama bio u NBA ligi i iz prve ruke zna kako tamo stvari funkcionišu, ali konkretno u pregovorima dvije strane se nije daleko odmaklo.

"Otvoreni smo za pregovore, ali to ne znači da će se to dogoditi. Nema vremenskog pritiska ni za nas ni za NBA, ali postoji pitanje momenta. Adam (Silver) je to rekao, Mark (Tejtum) je to rekao, fragmentacija gubi vrijednost. Bilo bi bolje maksimizirati priliku zajedno sa NBA", kaže Bueno koji ostavlja otvorena vrata NBA i dodaje:

"Možete postići dobar dogovor u životu, ali je druga stvar uraditi dobar projekat. Dio je procesa da se razumijemo. Sve je na stolu, prerano je."

U međuvremenu, kao i NBA, Evroliga takođe razgovara sa fudbalskim klubovima, što je bilo očigledno nakon nedavnog sastanka predsjednika Evrolige Dejana Bodiroge. On se sastao sa predsjednikom PSŽ-a Naserom Al-Helaifijem, a pretpostavlja se da se razmatralo o pokretanju košarkaške sekcije i Parizu.

Takođe, Bueno je optimističan u pogledu predstojeće odluke Real Madrida, koji još uvijek nije potpisao obnavljanje ugovora sa Evroligom.

Finansiranje novih arena i konačan spisak učesnika za 2026/27

Prema novom poslovnom planu Evrolige, liga će takođe služiti kao platforma za finansiranje arena. Grčki gigant Olimpijakos je već u procesu renoviranja svoje arene, a plan je da se infrastruktura u Evropi obnovi u narednim godinama.

Naredne sezone neće biti proširenja, ali u planu je da se od 2027/28 u Evroligi takmiče 22 ili 24 tima. To će zahtijevati promjenu formata i podjelu na dvije konferencije.

Za sada je neizvjesno koji francuski klubovi će uzeti učešće u narednoj sezoni, pošto Burg kao osvajač Evrokupa još uvijek nije donio konačnu odluku. Glavni problem su finansije, kao i kod Monaka koji bi mogao poslije duže vremena da ispadne iz elite.

Ćus Bueno je rekao da ne postoji fiksni datum za odluku o uključivanju Burga u Evroligu, što bi moglo da znači da bi Monako ili Pariz mogli da budu van konkurencije, dok je Asvel odlučio da ostane u takmičenju uprkos najavama da želi da se priključi NBA projektu.

