Počinje misija "Mundijal 2026": Danas okupljanje reprezentativaca BiH pred pripreme za SP!

"Zmajevi" će prije početka Mundijala odigrati dvije kontrolne utakmice.

Fudbalska reprezentacija BiH okupiće se ove subote u Sarajevu, gdje će početi sa pripremama za nastup na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku. U sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo, izabranici Sergeja Barbareza odigraće dva kontrolna meča – 29. maja na Koševu protiv Sjeverne Makedonije i 6. juna u Sent Luisu protiv Paname.

U grupi će "zmajevi" igrati protiv Švajcarske, Katara i Kanade, a prvi rival, 12. juna u Torontu od 21.00 čas po našem vremenu, biće jedan od domaćina Mundijala.

Na spisku putnika za Mundijal 2026 našli su se:

- golmani Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić;

- odbrambeni igrači Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović i Sead Kolašinac;

- vezni igrači Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević;

- napadači Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović i Edin Džeko.

Zbog povrede Harisa Tabakovića, od početka priprema u rad sa ekipom biće uključen Arjan Malić, ali će njegov odlazak na Mundijal zavisiti od toga da li će ofanzivac Borusije iz Menhengladbaha uspjeti da se oporavi.

Osim Malića, među rezervama su i Tarik Karić, Mladen Jurkas, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajradinović.

