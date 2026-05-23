"Papreno sam ovo platio, ali sam srećan": Amerikanac objavio snimak i opet izazvao gnjev navijača Panatinaikosa

Najdžel Hejs Dejvis oglasio se sa Islanda i po ko zna koji put u sezoni izazvao gnjev navijača Panatinaikosa.

U nekim zemljama je košarka više od same igre, a jedna od takvih svakako je Grčka. Posebno kada igrate za jedan od dva najveća klub - Panatinaikos ili Olimpijakos. Najdžel Hejs-Dejvis je košarkaš kome očigledno to nije toliko bitno pošto se oglasio sa Islanda i izazvao ponovo bes fanova.

"41,285 koraka, 312 minuta slušanja 'Ajsmena', 52 puta sam izgovorio 'nema šanse da je sunce još tu'. Koristio sam šest različitih jezika, vozio se četiri sata, pročitao dvije islandske knjige i imao jednu prirodnu rutinu njege lica. Cijena je presmiješna iskreno, ali sam srećan", napisao je Najdžel.

41,385 steps

312 minutes listening to Iceman

52 times saying "no way the sun is still up"

6 languages used

4 hours of driving

2 Icelandic books

1 more natural face care routine



Cost: Ridiculous honestly, but I'm happy — Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES) May 22, 2026

Panatinaikos je ispao iz plej-ofa Evrolige, izgubio je od Valensije i ostao bez fajnal-fora. Završni turnir igra se u dvorani Panate - "OAKA areni". I tamo se za titulu bore Olimpijakos i Real Madrid.

Navijači "zelenih" žestoko zamjeraju Amerikancu što je i prije plej-of serije išao na putovanja, tako je uradio i sada pred plej-of seriju protiv PAOK-a i očigledno je da ga apsolutno ne zanima i ne dotiče šta fanovi misle.

