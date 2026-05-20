Panatinaikos trenirao bez Ergina Atamana: Poznato kad će biti riješena sudbina turskog trenera

Autor Dragan Šutvić
Panatinaikos je trenirao bez Ergina Atamana.

Turski trener Ergin Ataman je pred izlaznim vratima Panatinaikosa, koji je preuzeo 2023. godine i sa kojim je iste sezone osvojio Evroligu. Poslije neuspjeha u aktuelnoj sezoni i izgubljenog brejka u Valensiji u plej-ofu elitnog takmičenja, ekipa je trenirala bez Atamana, što nagovještava raniji kraj nego što se očekivalo.

I sam turski trener naglasio je da će u slučaju ispadanja iz elitnog takmičenja prije Fajnal-fora Evrolige napustiti klub, a kako sada javlja insajder Alesandro Luiđi Mađi, rastanak je sve izvjesniji. Panatinaikos je trenirao bez šefa struke, koji je dobio tri dana odsustva, ali se očekuje da treninzi budu nastavljeni po planu.

Međutim, gotovo je izvjesno da će na kraju sezone napustiti klub. Pominje se i senzacionalan povratak Željka Obradovića. Za četvrtak je zakazan sastanak između turskog stručnjaka, osvajača tri Evrolige Ergina Atamana i vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa. Poslije tog razgovora jasno je da će sve biti moguće.

Panatinaikos trenutno bije bitke u domaćem šampionatu, a nalazi se na drugom mjestu uz popriličan zaostatak za Olimpijakosom. Crveno-bijeli nemaju nijedan poraz poslije 24 utakmice, dok su Zeleni na skoru 19-5. Naredni mečevi zakazani su za 28. maj protiv PAOK-a, odnosno 30. maja protiv istog tima u plej-ofu grčke lige.

