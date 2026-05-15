Aco Petrović naljutio se na jednog hrvatskog novinara zbog teksta koji je napisao o Pedru Martinezu i uspjehu Valensije.

Izvor: MN PRESS

Valensija je izbacila Panatinaikos i prošla na fajnal-for Evrolige. Pedro Martinez je sa španskim klubom napravio čudo i boriće se za trofej u elitnom takmičenju. Mnogi mediji pišu o njemu, pa je tako jedan tekst u "Jutarnjem listu" iznervirao Acu Petrovića.

"Kako jednom riječju uvrijediti sve trenere koji se ne zovu Pedro Martinez. To je uspjelo novinaru koji je konstatovao da svi ostali treneri samo trabunjaju kada je u pitanju moderna košarka. Dragi Tvrtko, stvarno si prevršio svaku mjeru", napisao je Aco Petrović na Tviteru.

Vidi opis "Stvarno si prevršio svaku mjeru": Aco Petrović ljut na hrvatskog novinara Biserka i Aco Petrović, majka i brat legendarnog Dražena. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/kk_cibona_zagreb/Screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

U pitanju je jedan dio teksta koji je zapao za oko bratu Dražena Petrovića. Dio u kom piše "Ne postoji trener koji danas neće trabunjati o modernoj košarci, o punom intenzitetu koji se traži od igrača u svih 40 minuta, u ritmu sa kojim se lome protivnici".

Koga trenira Petrović?

Kako jednom rječju, uvrijediti sve trenere, koji se ne zovu Pedro MartinezTo je uspijelo novinaru koji je konstatirao, da svi ostali treneri samo trabunjaju, kada je u pitanju moderna košarka. Dragi Tvrtko, stvarno si prevršio svaku mjerupic.twitter.com/bWvpftC8Yd — Aleksandar Petrović (@petrov_aco)May 15, 2026

Aco Petrović imao je dugu i uspješnu košarkašku karijeru, osvojio je dvije evroligaške titule sa Cibonom, bio dvostruki šampion FIBA Saporta kupa, trostruki šampion Jugoslavije, šestostruki osvajač Kupa Jugoslavije. Onda je 1991. ušao u trenerske vode i krenuo upravo sa Cibonom.

Vodio je još i Sevilju, Vroclav, Leidu, Skarfati, Zadar, Cedevitu, Lijetuvos Ritas, Pezaro i u nekoliko navrata reprezentaciju Hrvatske, kao i selekciju Bosne i Hercegovine. Trenutno je selektor Brazila.