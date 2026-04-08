"Bio si intelektualac, prije svega čovjek": Od Duška Vujoševića oprostio se i Aco Petrović

Aco Petrović se oprostio od čuvenog košarkaškog trenera Duška Vujoševića.

Izvor: MN PRESS

Čuveni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je danas u 68. godini, a od sredine marta bio je na bolničkom liječenju zbog pogoršanja stanja izazvanog upalom pluća. Vujošević je ostavio dubok trag u evropskoj košarci i zbog toga se danas od njega opraštaju redom bivši igrači, klubovi, kao i prijatelji koje je stekao za života.

Tako se na društvenim mrežama od Duška Vujoševića oprostio i bivši hrvatski košarkaš i trener Aco Petrović. U kratkoj poruci, jasno je pokazao koliko je poštovao Vujoševića.

"Napustio nas je, ne samo vrhunski trener već učitelj, intelektualac te nadasve čovjek. DULE VUJOŠEVIĆ", napisao je Petrović.

O vremenu i mjestu komemoracije i sahrane, javnost će biti naknadno obaveštena.

Duško Vujošević rođen je 3. marta 1959. godine u Podgorici je u košarku ušao kao trener još sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada je vodio prvo omladince, a onda je prvi samostalni posao imao u OKK Beogradu 1982. godine. Trenirao je zatim Mladost iz Zemuna, pa bio pomoćnik i glavni trener u Partizanu - prvo od 1987. do 1989. godine, pa poslije kratke epizode u Grčkoj opet je vodio ekipu u sezoni 1990/91, prije nego što će crno-bijeli osvojiti evropski trofej.

Kratko je zatim vodio i Crvenu zvezdu, bio je u Breši, Olimpiji Pistoji, Pezaru, Radničkom, a zatim je najbolje dane svoje trenerske karijere proveo od 2001. do 2010. godine u Partizanu, koji je vodio i od 2012. do 2015.

Osvojio je 11 titula u domaćem prvenstvu sa Partizanom, dok je pet puta bio šampion ABA lige. Ima i tri Kupa Radivoja Koraća, dok je vodio i Partizan na fajnal-for 2010. godine u Parizu. Takođe, ima i FIBA Korać Kup iz 1989. godine, dok je pored pomenutih klubova vodio i reprezentacije Srbije i Crne Gore, pa same Crne Gore, Bosnu i Hercegovinu, CSKA iz Moskve, Limož i naposljetku Kluž.

