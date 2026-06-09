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Sad je i zvanično: Zoran Zekić ponovo na klupi Sarajeva

Sad je i zvanično: Zoran Zekić ponovo na klupi Sarajeva

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Zoran Zekić naslijedio Marija Cvitanovića.

Zoran Zekić Izvor: Promo/FK Sarajevo

Zoran Zekić od danas je i zvanično novi šef stručnog štaba FK Sarajevo.

Nakon današnjeg "tizera", uslijedila je i potvrda povratka hrvatskog stručnjaka na "Koševo", koji je potpisao jednogodišnji ugovor.

"Fudbalski klub Sarajevo sa zadovoljstvom potvrđuje povratak Zorana Zekića na klupu bordo tima.

Nakon perioda provedenog u klubu, tokom kojeg je svojim radom, energijom i posvećenošću ostavio snažan utisak među navijačima i unutar bordo porodice, Zekić se vraća na mjesto šefa stručnog štaba.

Potpisan je ugovor koji će trajati do 31. maja 2027. godine", saopšteno je sa "Koševa".

Podsjetimo, Zekić će na klupi sarajevskog kluba zamijeniti Marija Cvitanovića. Tako se vraća na kormilo "bordo" tima nakon deset mjeseci. Prvobitno je ekipu vodio od juna 2024. do avgusta prošle godine, kada je svoje mjesto ustupio Dženanu Hošiću.

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Tagovi

FK Sarajevo Zoran Zekić

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