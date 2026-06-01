Cvitanović odlazi sa "Koševa": Ko će biti novi trener Sarajeva?

"Bordo" klub će u potragu za novim, petim trenerom u posljednjih godinu dana.

Mario Cvitanović naredne sezone neće sjediti na klupi Sarajeva, saznaje Oslobođenje.

Hrvatskom stručnjaku, navodno, čelnici kluba saopštili su da im više nije u planovima, tako da će "bordo" tim u potragu za petim trenerom u posljednjih godinu dana.

Nedavno završenu sezonu na klupi Sarajlija počeo je Zoran Zekić, nakon njegovog odlaska kratko je sa ekipom radio Dženan Hošić, a onda je trener Sarajeva postao Husref Musemić. Međutim, iskusni strateg nije se dugo zadržao na "Koševu", pa je nakon mjesec i po svoje mjesto ustupio Cvitanoviću.

Sarajevski klub sezonu je završio bez trofeja, na trećem mjestu Premijer lige BiH, ali je ipak izboren nastup u Evropi, tačnije u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Za sada nije poznato ko bi mogao da zamijeni Cvitanovića.