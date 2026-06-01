Tragedija u Grčkoj: Preminuo bivši reprezentativac Marios Ikonomu

Ikonomu (33) se od 23. maja, nakon teške strašne saobraćajne nesreće, borio za život, ali nije izdržao.

Nekadašnji reprezentativac Grčke Marios Ikonomu preminuo je danas, nakon što je od 23. maja bio na intenzivnoj njezi poslije saobraćajne nesreće.

Ikonomu (33) je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu poslije sudara skutera kojim je upravljao i automobila koji je pokušavao da se okrene na jednoj od centralnih ulica Janjine, rodnog grada ovog fudbalera.

U sudaru je zadobio teške povrede glave, koje su odmah izazvale strahovanja za njegov život. Hitno je operisan na Univerzitetskoj bolnici u Janjini, a zatim je nekoliko dana proveo na intenzivnoj njezi.

Ipak, njegovo tijelo nije izdržalo i smrt je potvrđena danas u kasnim prijepodnevnim časovima.

Ikonomu je fudbalsku karijeru završio 2024. godine kao igrač grčkog Panetolikosa. Ranije je nastupao i za AEK iz Atine i Kopenhagen, sa kojim je 2022. godine osvojio prvenstvo Danske. Nakon završetka karijere vratio se u Janjinu, gdje je i započeo svoj fudbalski put u lokalnom klubu PAS Janjina.

Tokom karijere dugo je igrao u Italiji, za Bolonju, Kaljari, SPAL, Bari i Sampdoriju, a u periodu od 2016. do 2018. nosio je i dres državnog tima na šest mečeva.