Tragedija u Grčkoj: Preminuo bivši reprezentativac Marios Ikonomu

Nekadašnji reprezentativac Grčke Marios Ikonomu preminuo je danas, nakon što je od 23. maja bio na intenzivnoj njezi poslije saobraćajne nesreće.
Ikonomu (33) je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu poslije sudara skutera kojim je upravljao i automobila koji je pokušavao da se okrene na jednoj od centralnih ulica Janjine, rodnog grada ovog fudbalera.
U sudaru je zadobio teške povrede glave, koje su odmah izazvale strahovanja za njegov život. Hitno je operisan na Univerzitetskoj bolnici u Janjini, a zatim je nekoliko dana proveo na intenzivnoj njezi.
Ipak, njegovo tijelo nije izdržalo i smrt je potvrđena danas u kasnim prijepodnevnim časovima.
Ikonomu je fudbalsku karijeru završio 2024. godine kao igrač grčkog Panetolikosa. Ranije je nastupao i za AEK iz Atine i Kopenhagen, sa kojim je 2022. godine osvojio prvenstvo Danske. Nakon završetka karijere vratio se u Janjinu, gdje je i započeo svoj fudbalski put u lokalnom klubu PAS Janjina.
Tokom karijere dugo je igrao u Italiji, za Bolonju, Kaljari, SPAL, Bari i Sampdoriju, a u periodu od 2016. do 2018. nosio je i dres državnog tima na šest mečeva.