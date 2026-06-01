logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sportski lideri regiona i Evrope stižu na Jahorinu: Potvrđeni prvi učesnici konferencije Sport Tour 2026

Sportski lideri regiona i Evrope stižu na Jahorinu: Potvrđeni prvi učesnici konferencije Sport Tour 2026

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Među specijalnim gostima svoje učešće već su potvrdili Marko Pešić, Predrag Bošković i Nikola Rađen.

Sport Tour 2026 na Jahorini Izvor: Sport Tour

Na konferenciji sportskog turizma Sport Tour, 26. i 27. juna u hotelu Vučko, i ove godine okupiće se krem sportskog, turističkog i poslovnog sektora regiona, a među specijalnim gostima svoje učešće već su potvrdili Marko Pešić, dugogodišnji prvi čovjek KK Bajern iz Minhena, prvi potpredsjednik Evropske rukometne federacije (EHF) Predrag Bošković, dok će među učesnicima ponovo biti i proslavljeni vaterpolista Nikola Rađen.

Ovo su samo neka od velikih sportskih imena koja će učestvovati na konferenciji, a prema riječima organizatora, uskoro se očekuje potvrda dolaska brojnih drugih uglednih sportista, sportskih radnika i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona.

Nakon uspješno organizovanog prošlogodišnjeg izdanja, koje je privuklo veliku pažnju javnosti i okupilo brojna poznata imena iz regiona, organizatori najavljuju još sadržajniji program posvećen razvoju sportskog turizma, unapređenju sportske infrastrukture i promociji turističkih potencijala.

Jedna od centralnih tema ovogodišnje konferencije biće panel diskusija pod nazivom „Plasman na Svjetsko prvenstvo – šta Bosna i Hercegovina zaista dobija?“, tokom koje će učesnici analizirati sportske, ekonomske, turističke i društvene efekte plasmana reprezentacije BiH na najveću svjetsku fudbalsku smotru. Pored ove teme, konferencija će otvoriti i brojna druga aktuelna pitanja iz oblasti sporta, turizma, investicija i regionalne saradnje.

Tokom dvodnevnog programa učesnike očekuju panel diskusije, stručna predavanja, prezentacije uspješnih projekata i umrežavanje predstavnika sportskog, turističkog i poslovnog sektora. Poseban segment konferencije biće svečano otvaranje sportskih terena hotela Vučko, dok će zabavni sadržaji i koncert Saše Matića dodatno obogatiti kompletan program.

Pročitajte i ovo

Prošlogodišnju konferenciju obilježilo je prisustvo brojnih poznatih imena iz regiona, među kojima su bili Zdravko Mamić, legendarni skijaš Bojan Križaj, rukometni golman Danijel Šarić, vaterpolista Nikola Rađen...

Pored njih, konferencija je okupila predstavnike institucija, turističkih organizacija, investitore i privrednike sa fokusom na razvoj sportske infrastrukture, promociju turističkih destinacija i povezivanje sporta, turizma i poslovne zajednice.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

"Cilj konferencije je da povežemo sport, turizam i poslovnu zajednicu, te otvorimo nove mogućnosti za saradnju i razvoj projekata koji će doprinijeti promociji sportskog turizma u Republici Srpskoj i regionu. Želimo da Sport Tour i Jahorina budu prepoznati kao mjesto susreta sporta, investicija i savremenih turističkih trendova", navode organizatori.

Sve informacije o programu konferencije, potvrđenim učesnicima i mogućnostima prijave dostupne su na zvaničnoj internet stranici Sport Tour konferencije www.sport-tour.com.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sport Tour Sport Tour 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC