Sportski lideri regiona i Evrope stižu na Jahorinu: Potvrđeni prvi učesnici konferencije Sport Tour 2026

Izvor: Sport Tour

Na konferenciji sportskog turizma Sport Tour, 26. i 27. juna u hotelu Vučko, i ove godine okupiće se krem sportskog, turističkog i poslovnog sektora regiona, a među specijalnim gostima svoje učešće već su potvrdili Marko Pešić, dugogodišnji prvi čovjek KK Bajern iz Minhena, prvi potpredsjednik Evropske rukometne federacije (EHF) Predrag Bošković, dok će među učesnicima ponovo biti i proslavljeni vaterpolista Nikola Rađen.

Ovo su samo neka od velikih sportskih imena koja će učestvovati na konferenciji, a prema riječima organizatora, uskoro se očekuje potvrda dolaska brojnih drugih uglednih sportista, sportskih radnika i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona.

Nakon uspješno organizovanog prošlogodišnjeg izdanja, koje je privuklo veliku pažnju javnosti i okupilo brojna poznata imena iz regiona, organizatori najavljuju još sadržajniji program posvećen razvoju sportskog turizma, unapređenju sportske infrastrukture i promociji turističkih potencijala.

Jedna od centralnih tema ovogodišnje konferencije biće panel diskusija pod nazivom „Plasman na Svjetsko prvenstvo – šta Bosna i Hercegovina zaista dobija?“, tokom koje će učesnici analizirati sportske, ekonomske, turističke i društvene efekte plasmana reprezentacije BiH na najveću svjetsku fudbalsku smotru. Pored ove teme, konferencija će otvoriti i brojna druga aktuelna pitanja iz oblasti sporta, turizma, investicija i regionalne saradnje.

Tokom dvodnevnog programa učesnike očekuju panel diskusije, stručna predavanja, prezentacije uspješnih projekata i umrežavanje predstavnika sportskog, turističkog i poslovnog sektora. Poseban segment konferencije biće svečano otvaranje sportskih terena hotela Vučko, dok će zabavni sadržaji i koncert Saše Matića dodatno obogatiti kompletan program.

Prošlogodišnju konferenciju obilježilo je prisustvo brojnih poznatih imena iz regiona, među kojima su bili Zdravko Mamić, legendarni skijaš Bojan Križaj, rukometni golman Danijel Šarić, vaterpolista Nikola Rađen...

Pored njih, konferencija je okupila predstavnike institucija, turističkih organizacija, investitore i privrednike sa fokusom na razvoj sportske infrastrukture, promociju turističkih destinacija i povezivanje sporta, turizma i poslovne zajednice.

"Cilj konferencije je da povežemo sport, turizam i poslovnu zajednicu, te otvorimo nove mogućnosti za saradnju i razvoj projekata koji će doprinijeti promociji sportskog turizma u Republici Srpskoj i regionu. Želimo da Sport Tour i Jahorina budu prepoznati kao mjesto susreta sporta, investicija i savremenih turističkih trendova", navode organizatori.

Sve informacije o programu konferencije, potvrđenim učesnicima i mogućnostima prijave dostupne su na zvaničnoj internet stranici Sport Tour konferencije www.sport-tour.com.