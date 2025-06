Olimpijske igre se vraćaju u BiH? Istočno Sarajevo i Sarajevo spremni da ugoste najbolje mlade sportiste

Bosna i Hercegovina pokušaće 2032. godine da organizuje Olimpijske igre mladih (Youth Oliympic Games).

Izvor: MN PRESS - ARHIVA

Zimske olimpijske igre 1984. godine održane su u Sarajevu, a bile su to Igre na kojima je učestvovalo oko 1.300 sportista iz 49 zemalja, takmičeći se u 39 disciplina.

Sarajevo je izgradilo nove sportske objekte i infrastrukturu, a Igre su prošle u duhu mira, prijateljstva i odlične organizacije. Mnogi i danas pamte toplu atmosferu, Vučka - maskotu Igara, i pozitivan imidž koji je Sarajevo steklo u svijetu.

Zatim su Sarajevo i Istočno Sarajevo 35 godina kasnije zajedničkim snagama organizovali Evropski omladinski olimpijski festival (EYOF) 2019. godine, gdje su učestvovali brojni mladi sportisti uzrasta od 14 do 18 godina. EYOF 2019 bio je važan događaj za BiH jer je simbolično oživio olimpijski duh Sarajeva.

Sada je u planu da isti gradovi vrate Olimpijske igre u BiH i 2032. organizuju Olimpijske igre mladih (Youth Oliympic Games). Kako je potvrdio Miro Klepić, predstavnik zimskih olimpijskih sportova u Olimpijskom komitetu BiH, u toku je priprema kandidature i uvjereni su da će biti u prilici da za sedam godina ugoste najbolje mlade sportiste svijeta.

"Prije godinu dana, osmjelili smo se da počnemo pripremati kandidaturu za Olimpijske igre mladih 2032. godine, takođe kao Istočno Sarajevo i Sarajevo. To je veoma važan korak kojim smo kao nosioci tradicije iz 1984. godine, ali i 2019. godine, prijavili našu kandidaturu i dobili podršku od 50 evropskih olimpijskih komiteta. Naravno, ostaje nam još mnogo posla, ali sama kandidatura, a naznake su da ćemo uspjeti u tome, omogućava nam da dodatno radimo na unapređenju sportske, ali i sve ostale infrastrukture", poručio je Klepić.

Klepić se tokom "SportToura 2025" na Jahorini, prve međunarodne konferencije o sportskom turizmu, prisjetio Zimskih olimpijskih igara 1984. godine, koje su tada bile magnet za ljubitelje sporta i turiste.

"Tada je Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu posjetilo više od 250.000 ljudi. Sve što smo napravili tada, još uvijek koristimo i unapređujemo. Bjelašnica, Igman, Trebević, pa dvorane Skenderija i Zetra, sve je to ogromna sportska infrastruktura koja je napravljena. I ne samo to, nego i ostale, saobraćajna, smještajna, privredna infrastrktura. U svakom pogledu to je bio zamah kojim se mi i danas koristimo. Neponovljiv na ovim prostorima, koji se nikada nije desio do 2019. godine, nama ponovo", rekao je Klepić.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Većina tih borilišta i danas se koristi. Priliku da se takmiče na mjestima gdje su 1984. koplja ukrstili najbolji svjetski olimpijci, imali su mladi sportisti 2019, kada su Istočno Sarajevo i Sarajevo zajedničkim snagama organizovali pomenuti EYOF.

"Organizovali smo tada Zimski olimpijski festival mladih Evrope (EYOF). Napravili smo jednu divnu manifestaciju i time smo napravili promociju destinacija, ali i države. U cijelom svijetu čulo se za Istočno Sarajevo i Sarajevo, za Jahorinu i Bjelašnicu, Trebević, Igman... To je doprinijelo propagiranju i poveznici između sporta i turizma", zaključio je Klepić.

Ljetne olimpijske igre mladih 2032. godine biće organizovane u Brizbejnu (Australija), a ko će biti domaćin Zimskih olimpijskih igara mladih tek treba da bude odlučeno. Nadamo se da će to biti BiH.