Jedna riječ pokrenula rat u NBA ligi

Deni Avdija je riješio da stavi tačku na priče o tome da ima povlašćen status kod sudija i da mu neko pomaže da popravi statistiku.

Na meču Portlanda i Hjustona Deni Avdija je još jednom dominirao, postigao je 41 poen u pobjedi 103:102. Tada je imao 13 postignutih šuteva iz igre, ali i 13 pogođenih slobodnih bacanja što je mnogima zasmetalo.

Njegov direktni rival, mladi krilni košarkaš Roketsa Tari Ison bio je vrlo ciničan kada su ga pitali za Avdiju. Na pitanje kako je postigao 41 poen samo je ponavljao jednu reč: "Zebre, zebre, zebre." A šta mu to zapravo znači?

Ison je zapravo pričao o - sudijama. Referisao se na to što je Avdija šutnuo 15 slobodnih bacanja, ali vrlo brzo mu je došao odgovor od "momka sa Kosova".

Košarkaš koji vuče porijeklo iz Srbije će ove sezone vrlo vjerovatno prvi put u karijeri biti na Ol Star meču. On je čak ispred Lebrona Džejmsa po glasovima publike, a prosječno bilježi 26,1 poen, 7,1 skokova i 7 asistencija.

"Nasmijalo me je zaista. Iskreno, hajde da se pozabavimo time. Najviše idem na prodor u ligi, igram fizički jako, ne bježim od kontakta. Idem u reketu, nije me briga ko je ispred mene, odmah ću krenuti pravo kroz njega. Ne igram da bih dobio faulove, ali će mi svirati faulove. To je dio igre i ja to ne mogu da kontrolišem. Veoma sam agresivan, ulazim u kontakt i to je moj način igre. Samo ću to reći. Jako je teško zaustaviti to, morate nešto da smislite. Ali jako sam skroman, vrijedno radim da bih došao do pravog rješenja svaki put. Ne bih rekao da mu je to izgovor, ali bio je jako emotivan poslije meča tako da mu nisam uzeo za zlo. I mene savladaju emocije poslije poraza, razumijem to. Ali je zabavno", rekao je samopouzdani Avdija.

