Do Stankovića došle riječi Veljka Paunovića: "Probaću da uradim sve što je do mene"

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković pun ponosa zato što su njegovi fudbaleri bili kod selektora Veljka Paunovića. Dobio je i povratnu informaciju o njima.

Crvena zvezda u nedjelju od 17 časova gostuje IMT-u u Loznici, a trener crveno-bijelih Dejan Stanković (47) rekao je da je ekipa odmorila ove nedelje, u kojoj je imala vremena i za predah i za trening.

"Sada nam je raspored takav da igramo na sedam dana. Svi su dobro i sada je samo na meni da izaberem ko će da igra", kazao je Stanković za klupski sajt.

Doduše, nisu svi igrači imali vremena za odmor, jer je selektor Veljko Paunović pozvao na selektivnu utakmicu reprezentacije Srbije Zvezdine fudbalere Adema Avdića (18), Vladimira Lučića (23) i Luku Zarića (17). Do Stankovića su stigle Paunovićeve pohvale na njihov račun.

"To je fenomenalno. To je najbolji znak da Crvena zvezda kao klub radi najbolji posao na svijetu. Opet smo dali tri reprezentativca, tri nade. Povratna informacija koju sam dobio o njima je bila sjajna, a i od selektora Veljka Paunovića smo čuli da su bili odlični, čak možda i za ljestvicu iznad ostalih. Nadam se da će oni uspjeti da pomognu našem nacionalnom timu da bude još bolji. Ja ću probati da uradim sve što je do mene da oni sutra budu još kvalitetniji. Ponos , samo ponos i veliko srce za te momke", kazao je Stanković.

"Kostov za mene nije bonus"

Govorio je Stanković i o najtalentovanijem i najtraženijem fudbaleru Zvezde, Vasiliju Kostovu (17).

"Vasilije za mene nije samo bonus, on je igrač Crvene zvezde koji pravi razliku na terenu. On je momak koji je potvrdio da ima kvalitet, neko ko iz dana u dan napreduje i smatram da je od januara napredovao za još 30 odsto. Njega uopšte ne gledam kao bonusa, on je za mene klasičan. Kao i svi igrači - ako radi dobro igraće, ako ne radi neće. Kostova ne gledam kao bonusa, želim mu sve najbolje"

Govorio je i o golmanima.

"Nemam dilemu, Mateus je siguran. Glazer ima manjih problema sa ramenom, pa ćemo nakon današnjeg treninga definitivno vidjeti da li će biti spreman. Draškić je u Novom Pazaru potvrdio da mogu ozbiljno da računam na njega, čak i kao opciju bonusa ukoliko to bude bilo potrebno. Ostalo je sve u najboljem redu", naglasio je Stanković.

Zvezda odlazi na gostovanje u Loznici sa sedam bodova manje u odnosu na drugoplasirani Partizan, koji je u subotu pobijedio TSC, kao i uz odigrani meč manje u odnosu na crno-bele.

"Imamo prednost od 10 bodova u odnosu na vječitog rivala. Mi igramo naše utakmice, želimo da budemo mi i nijednog trenutka ne želimo da odustanemo od onoga što nam treba. Idemo na pobjedu u svakoj utakmici i maksimalno poštujemo sve protivnike. Da li je razlika u bodovima, deset, sedam ili pet bodova, to nas ne zanima. Samo nas zanima da mi budemo pravi".