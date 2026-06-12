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"Sad mogu da idu": Petruševa pitali da li su Musa i Kamenjaš pratili "zmajeve" na Mundijalu

"Sad mogu da idu": Petruševa pitali da li su Musa i Kamenjaš pratili "zmajeve" na Mundijalu

Autor Nemanja Stanojčić
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Filip Petrušev je u Beogradskoj Areni dobio pitanje i o Bosni i Hercegovini na Mundijalu.

petruseva pitali za bih mundijal Izvor: MN PRESS

Dubai je iskoristio drugu meč loptu i osvojio titulu u ABA ligi. Pobijedio je Partizan poslije dramatične završnice (83:81). Meč je riješen slobodnim bacanjima Alekse Avramovića (13, 3as), dok je Filip Petrušev za 15 minuta ubacio 6 poena uz 3 skoka.

"Radili smo cijele sezone za ovo, osjećaj je fenomenalan. Bio je ovo jedan od naših ciljeva. Prošli smo kroz svašta, prva sezona u Evroligi, povrede i sve. Rat? O tome da ne pričam. Kruna sezone, zaslužili smo. Lijep način da obilejžimo prvu sezonu Dubaija", rekao je Petrušev poslije meča.

Nada se da će ekipa dodatno da se pojača za novu sezonu. Navodno je Ćavi Paskval već dogovorio da dođe na klupu.

"Ostaće veći dio ekipe, probaćemo da se pojačamo. Ciljevi su najveći moguće. Možemo da igramo sa svima što smo i pokazali. Ako ostanemo svi na broju i pojačamo se, bićemo jedni od favorita za sva takmičenja.

"Ma, kakvo Svjetsko prvenstvo"

Novinari su pitali Petruševa na terenu i da li su reprezentativci Bosne i Hercegovine Džanan Musa i Kenan Kamenjaš na poluvremenu pratili rezultat na Mundijalu pošto je tada BiH vodila protiv Kanade sa 1:0.

"Nemam pojma, kakvo prvenstvo, svi smo bili fokusirani na ovo, sad mogu da idu da gledaju koliko hoće", zaključio je Petrušev.

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Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

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Tagovi

Filip Petrušev KK Dubai ABA liga

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