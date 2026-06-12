Filip Petrušev je u Beogradskoj Areni dobio pitanje i o Bosni i Hercegovini na Mundijalu.

Izvor: MN PRESS

Dubai je iskoristio drugu meč loptu i osvojio titulu u ABA ligi. Pobijedio je Partizan poslije dramatične završnice (83:81). Meč je riješen slobodnim bacanjima Alekse Avramovića (13, 3as), dok je Filip Petrušev za 15 minuta ubacio 6 poena uz 3 skoka.

"Radili smo cijele sezone za ovo, osjećaj je fenomenalan. Bio je ovo jedan od naših ciljeva. Prošli smo kroz svašta, prva sezona u Evroligi, povrede i sve. Rat? O tome da ne pričam. Kruna sezone, zaslužili smo. Lijep način da obilejžimo prvu sezonu Dubaija", rekao je Petrušev poslije meča.

Vidi opis "Sad mogu da idu": Petruševa pitali da li su Musa i Kamenjaš pratili "zmajeve" na Mundijalu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Nada se da će ekipa dodatno da se pojača za novu sezonu. Navodno je Ćavi Paskval već dogovorio da dođe na klupu.

"Ostaće veći dio ekipe, probaćemo da se pojačamo. Ciljevi su najveći moguće. Možemo da igramo sa svima što smo i pokazali. Ako ostanemo svi na broju i pojačamo se, bićemo jedni od favorita za sva takmičenja.

"Ma, kakvo Svjetsko prvenstvo"

Vidi opis "Sad mogu da idu": Petruševa pitali da li su Musa i Kamenjaš pratili "zmajeve" na Mundijalu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Novinari su pitali Petruševa na terenu i da li su reprezentativci Bosne i Hercegovine Džanan Musa i Kenan Kamenjaš na poluvremenu pratili rezultat na Mundijalu pošto je tada BiH vodila protiv Kanade sa 1:0.

"Nemam pojma, kakvo prvenstvo, svi smo bili fokusirani na ovo, sad mogu da idu da gledaju koliko hoće", zaključio je Petrušev.

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(MONDO)