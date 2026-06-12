Crvena zvezda ima novog trenera: Trofejni Ibon Navaro dobio zadatak karijere

Iskusni španski stručnjak Ibon Navaro novi trener Crvene zvezde.

Izvor: J Barroso/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaški klub Crvena zvezda ima novog trenera, a to je španski stručnjak Ibon Navaro! Nakon što je sa mnogo uspjeha vodio Unikahu i tom španskom timu donio čak sedam trofeja, Navaro je odlučio da se prvi put oproba u ulozi prvog trenera na klupi nekog stranog kluba.

Navaro se prethodnih dana oprostio od svih u Unikahi, a već nedjeljama se znalo da je on prva meta Crvene zvezde. Nakon rastanka sa Sašom Obradovićem u finišu sezone, a zatim prelaznog perioda sa Milanom Tomićem na klupi, Zvezda se okrenula dugoročnim rešenjima i jedno takvo pronašla je u Španiji.

"Ibon Navaro u Beogradu otvara novo poglavlje u trenerskoj karijeri, koji je do sada krasio stil u kome su ekipe koje je predvodio sa klupe igrale veoma brzu košarku visokog intenziteta, uz korišćenje velikog broja igrača u rotaciji. Crvena zvezda Meridianbet želi puno uspjeha, sreće i pobjeda našem novom treneru Ibonu Navaru", navodi se na zvaničnom sajtu kluba.

Navaro je trenersku karijeru počeo radeći u mlađim kategorijama Baskonije, a zatim je bio pomoćnik u brojnim timovima. Ređali se Valensija, Baskonija, Tenerife, reprezentacija Portorika...

Kao pomoćnik Duška Ivanovića sa Baskonijom je osvojio šampionsku titulu u Španiji, što je trofej koji mu nedostaje u samostalnoj karijeri. Prvi samostalan posao kao prvi trener dobio je u Baskoniji, a nakon toga je vodio Manresu, Mursiju, Andoru i Unikahu. Tim Unikahe preuzeo je 2022.godine i sa tim klubom ostvario je najveće uspjehe u istoriji: osvojio je 7 trofeja u tri sezone - dvije titule FIBA Lige šampiona, dva interkontinentalna FIBA kupa, dva nacionalna kupa Španije i Superkup Španije.

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