logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda pregovara sa četvoricom košarkaša

Crvena zvezda pregovara sa četvoricom košarkaša

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda pregovara sa četvoricom košarkaša, među kojima je i Branku Badiu, želja novog trenera Ibona Navara.

crvena zvezda pregovara sa cetvoricom kosarkasa Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda odlučila je da okrene novi list i u narednu sezonu će je povesti novi trener Ibon Navaro, dok će se oko sastava tima pitati Miloš Teodosić, uz asistenciju Milana Tomića. Već odavno su nacrtani "obrisi" nove Zvezde i uskoro bi trebalo vidjeti konkretne poteze s Malog Kalemegdana i promovisanje pojačanja o kojima se priča već duže vrijeme.

Prvi potez bio je novi ugovor za Dejana Davidovca, a po zvaničnom dolasku novog trenera Navara, treba očekivati i da će Zvezda objaviti sa kim je sve u međuvremenu postigla dogovore od igrača.

Četvorka na radaru Zvezde

Kako piše "Sportski žurnal", Crvena zvezda pregovara sa četvoricom košarkaša i prvi od njih koji bi mogao da dođe je Branku Badio, igrač Valensije. Imao je fantastičnu sezonu u dresu Valensije i vodio je na fajnal-for bilježeći 11,1 poena, uz po dva skoka i asistencije, a igra na mjestu plejmejkera ili beka-šutera.

Spominje se da je Badio velika želja Ibona Navara, koji ga vrlo dobro poznaje iz Španije i često je imao bitke na terenu protiv njega, ali nije i jedini košarkaš koga mjerka Crvena zvezda.

Kao rezervna opcija spominje se italijanski košarkaš Alesandro Pajola, koji je stasavao u Virtusu upravo pod mentorstvom Miloša Teodosića i to bi mogla da bude "spona" u njegovom dogovoru. Za njega se inače prošlog ljeta interesovao i Real Madrid, međutim do dogovora nije došlo.

Najrealnija opcija za mjesto plejmejkera je Kris Džouns iz Hapoel Tel Aviva, koji se već duže vrijeme spominje kao rješenje na Malom Kalemegdanu, dok se najmanje šanse daju Džastinu Robinsonu iz Pariza.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:16
Henlan za pobedu Spartaka protiv Zvezde
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Miloš Teodosić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC