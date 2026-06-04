"Osjećam da Miloš Teodosić sprema nešto magično": Oglasio se veliki rival novog Zvezdinog direktora

Bivši turski košarkaš Sinan Guler vjeruje da Teodosić može da uradi nešto magično kao sportski direktor Zvezde.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i kapiten reprezentacije Srbije Miloš Teodosić ima prvu funkciju nakon igračke karijere. Oprostio se od košarke prethodnog ljeta, pa odlučio da uzme godinu dana pauze, a sada se vraća i sjeda u fotelju - biće sportski direktor Crvene zvezde u narednom periodu.

Ova vijest privukla je veliku pažnju ljubitelja košarke u Evropi jer je tokom posljednje dvije decenije bilo malo majstora koji bi po umijeću mogli da se porede sa Teodosićem. Među onima koji su bili oduševljeni njegovim izdanjima je i nekadašnji turski košarkaš Sinan Guler, koji se oglasio na društvenim mrežama.

"Moram da kažem, među mnogim sportistima koji prelaze na klupu kao treneri ili u direktorsku ulogu, osjećam da Miloš još uvijek sprema nešto magično, čak i u odijelu na sebi. Možda sam pokušavao i nisam uspio da ga čuvam toliko mnogo puta, ovo je moja prva reakcija. Srećno", napisao je nekadašnji turski košarkaš Sinan Guler.

I must say, among many athletes who joins the bench as a coach or the front office, I feel like Milos is still about to something magical, even with a suit on.



Maybe I tried and failed to guard him many times, and this is my first reaction.



Best of luck!https://t.co/j35GDEZF5X — Sinan Guler (@sinanguler)June 3, 2026

Miloš Teodosić je tokom karijere igrao za FMP, Borac iz Čačka, Olimpijakos, CSKA iz Moskve, Los Anđeles Kliperse, Virtus iz Bolonje i Crvenu zvezdu. Godinama je bio jedna od najvećih zvijezda Evrolige i na parketima u Evropi vodio je borbe protiv Sinana Gulera koji je takođe imao zapaženu karijeru.

Nekadašnji turski košarkaš igrao je za Bešiktaš, Darušafaku, ponovo Bešiktaš, pa zatim Efes, Galatasaraj, Fenerbahče i na kraju opet Darušafaku. Nastupao je praktično za sve najveće klubove u Turskoj, dva puta je osvojio šampionsku titulu, a sa Galatasarajem je stigao i do trofeja u Evrokupu.