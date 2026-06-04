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"Osjećam da Miloš Teodosić sprema nešto magično": Oglasio se veliki rival novog Zvezdinog direktora

"Osjećam da Miloš Teodosić sprema nešto magično": Oglasio se veliki rival novog Zvezdinog direktora

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bivši turski košarkaš Sinan Guler vjeruje da Teodosić može da uradi nešto magično kao sportski direktor Zvezde.

Sinan Guler o Milošu Teodosiću Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i kapiten reprezentacije Srbije Miloš Teodosić ima prvu funkciju nakon igračke karijere. Oprostio se od košarke prethodnog ljeta, pa odlučio da uzme godinu dana pauze, a sada se vraća i sjeda u fotelju - biće sportski direktor Crvene zvezde u narednom periodu.

Ova vijest privukla je veliku pažnju ljubitelja košarke u Evropi jer je tokom posljednje dvije decenije bilo malo majstora koji bi po umijeću mogli da se porede sa Teodosićem. Među onima koji su bili oduševljeni njegovim izdanjima je i nekadašnji turski košarkaš Sinan Guler, koji se oglasio na društvenim mrežama.

"Moram da kažem, među mnogim sportistima koji prelaze na klupu kao treneri ili u direktorsku ulogu, osjećam da Miloš još uvijek sprema nešto magično, čak i u odijelu na sebi. Možda sam pokušavao i nisam uspio da ga čuvam toliko mnogo puta, ovo je moja prva reakcija. Srećno", napisao je nekadašnji turski košarkaš Sinan Guler.

Miloš Teodosić je tokom karijere igrao za FMP, Borac iz Čačka, Olimpijakos, CSKA iz Moskve, Los Anđeles Kliperse, Virtus iz Bolonje i Crvenu zvezdu. Godinama je bio jedna od najvećih zvijezda Evrolige i na parketima u Evropi vodio je borbe protiv Sinana Gulera koji je takođe imao zapaženu karijeru.

Nekadašnji turski košarkaš igrao je za Bešiktaš, Darušafaku, ponovo Bešiktaš, pa zatim Efes, Galatasaraj, Fenerbahče i na kraju opet Darušafaku. Nastupao je praktično za sve najveće klubove u Turskoj, dva puta je osvojio šampionsku titulu, a sa Galatasarajem je stigao i do trofeja u Evrokupu.

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Tagovi

Miloš Teodosić KK Crvena zvezda

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