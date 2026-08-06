Žoao Fonseka: "Novak Đoković tako priča jer je mator"

Novak Đoković predlaže promjene u formatu teniskih mečeva, ali Žoao Fonseka smatra da je to više zbog njegovih godina nego potrebe za inovacijama.

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Novak Đoković nedavno je upitan koja je jedna stvar koju bi promijenio u tenisu da može, i šta je spreman da brani po svaku cijenu, a u svom stilu dao je odgovor koji je pokrenuo ozbiljnu diskusiju. Očekivano, mnogi su ga shvatili preozbiljno, tako da su se na neki način i naljutili na Đokovićevo mišljenje koje je tu bilo tek da zaintrigira.

Ideja koju je Đoković "lansirao" je da se teniski mečevi skrate, da dobijemo kraće gemove i setove, da budu čak i vremenski ograničeni jer publika nema vremena i strpljenja da ih prati, što je inače već viđeno na jednon "Next Gen" turniru.

Iako je brazilski teniser Žoao Fonseka, jedan od najvećih talenata u ovom sportu, upravo uz ta nova pravila osvojio turnir za mlade 2024. godine, kaže da mu se ne sviđa Đokovićeva ideja i da u njoj zapravo vidi potrebu srpskog tenisera sa "sakrije" svoje trenutne nedostatke.

Žoao Fonseka nedavno je pobedio Novaka Đokovića 3:2 na Rolan Garosu.

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"Mislim da on to govori zbog svoje fizičke spreme. Stariš, Novače", rekao je Žoao Fonseka uz osmijeh: "Pa, to je sve što mogu da kažem. Ne kažem ni da je dobro ni da je loše, ali znam da je tu riječ više o tradicionalnom tenisu, istoriji tenisa i tome da je važno što se setovi igraju do šest gemova. Mislim da je to klasični tenis. To je istorija tenisa. Tako da - da. Ali ne mogu da se žalim, jer sam imao dobre rezultate zahvaljujući tom formatu".

Šta je tačno rekao Đoković?

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Odgovor koji je Đoković dao bio je u sklopu kratke forme koja je objavljena na društvenim mrežama i koja je zbog svog sadržaja i poruke postala viralna.

"Moje mišljenje je da treba promijeniti format bodovanja. Nema više igranja do šest osvojenih gemova u setu, već bi set trebalo igrati do četiri gema, možda čak i bez prednosti, uz mečeve na tri dobijena seta. Tako bi se dužina mečeva zadržala u okviru od dva sata, što bi bilo najbolje za sve", rekao je Đoković.

Da li je ovo Đoković rekao zbog godina?

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Kratko i jasno - ne. Interesantno je da je Đoković još 2019. godine, kada je bio u najboljim godinama, govorio da je potrebno da se format promijeni, što se recimo nije svidjelo Rodžeru Federeru i Endiju Mareju.

"Iskreno, ja bih čak i grend slemove igrao na dva dobijena seta", rekao je Novak Đoković sada već prije sedam godina: "Ova nova generacija teniskih navijača i milenijalci nemaju dugotrajnu pažnju. Žele da se stvari dešavaju veoma brzo. Tako da, što se tiče igrača, ali i privlačenja više ljudi, mlađe publike i gledalaca, mislim da teniski mečevi moraju ostati dinamični, kraći i bez sata za servis".

"Niko vas neće gledati pet sati"

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Prije samo mesec dana Novak Đoković je i na Vimbldonu skrenuo pažnju na to da su teniski navijači "omatorili" i da novi navijači nemaju vremena toliko dugo da gledaju mečeve.

"Mislim da tenisu treba reset i da WTA i ATP tur ne funkcionišu dobro. Mnogo je stvari iza kulisa. Grend slemovi su oduvijek bili najvažniji i biće, ali oba Tura moraju da razmotre promjene kalendara, pravila... Traže se brza rješenja, a ako želimo da ovaj sport stvarno napreduje i bude uspješan, moramo da uzmemo u obzir sve ključne igrače i da vidimo šta možemo da se dogovorimo. Ipak, mnogo je više konflikta nego jedinstva, pa sumnjam da će se to desiti. Jesam za promjenu, moramo da učinimo da se mlađima dopadne tenis".

"Godine prosječnog fana tenisa su 61. Mlađi neće sjediti pet sati i gledati svaki dan. Moramo da vidimo kako da dopremo do njih. Moramo da imamo kraće mečeve, nešto dinamično, ovo je predugo".

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Pogledajte 01:34 Novak Ðoković i Janik Siner pozdrav na mreži Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)