Novak "spreman da zavija": Objavio vijest koju svi čekaju, njegova priča izlazi za dvije nedjelje

Novak Đoković ne može da dočeka da izađe dokumentarac koji je dugo spremao.

Izvor: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Novak Đoković je upravo dok se sprema za nastavak sezone najavio svoj sljedeći projekat, a to je dokumentarac o njemu koji uskoro izlazi. Sada je objavio da će film "Novak Đoković zimski vuk" izaći na "Prajm" video platformi 20. avgusta.

Nakon što je ovog ljeta posjetio Međugorje, Novak je odletio u Njujork i tu je viđena premijera ovog dokumentarca, ali samo pred očima odabranih kao što su bili Bogdan Bogdanović, Martin Del Potro, Zlatan Ibrahimović, Roberto Karlos, Kafu...

Sada je postavio stori na svoj instagram profil uz komentar "Dvije nedjelje", pošto je za tačno toliko izbacivanje dokumentarca za široke narodne mase.

Šta ćemo vidjeti u filmu?

Izašao je i trejler ovog filma, a vidjeli smo da u njemu govore Jelena Đoković, Rafael Nadal, Andre Agasi i mnogi drugi prijatelji, treneri i rivali najvećeg sportiste koga je Srbija ikada imala.

"Ko najviše sumnja u mene? Gledate u njega. Pokušavam samog sebe da demantujem, više nego bilo koga drugog. Ljudi misle uradio si toliko toga i trebalo bi da uživaš, a ja ne mogu da uživam", rekao je u svom trejleru Novak Đoković.

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