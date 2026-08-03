logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ljudi nisu svjesni koliko je to nenormalno": Ana Ivanović podigla glas zbog Đokovića, zna ga od djetinjstva

"Ljudi nisu svjesni koliko je to nenormalno": Ana Ivanović podigla glas zbog Đokovića, zna ga od djetinjstva

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Ana Ivanović pričala je otvoreno o odnosu sa Novakom Đokovićem.

Ana Ivanović o Novaku Đokoviću Izvor: MN PRESS

Ana Ivanović potrudila se da još jednom svima objasni ko je Novak Đoković. Odrasli su zajedno, isto su godište, znaju se od malih nogu. Kako je to tada izgledalo i njihovo druženje? Otkrila je u podkastu kod Slavena Bilića "(Ne)uspjeh prvaka".

"Odrasli smo zajedno, bio je kod Pilića, ali je često dolazio u Srbiju na turnire. Igrali smo na turnire zajedno, ušli smo u profesionalne vode u slično vrijeme. Bili smo nerazdvojni, išli često na večere", počela je Ana.

Pitao je Slaven direktno - šta najviše cijeni kod Đokovića?

"Cijenim kod njega taj mentalni dio, niko nije doktorirao taj mentalni moment kao on. I dalje sebe gura, želi više poslije svega što je postigao. Nisam sigurna koliko su ljudi svjesni šta je postigao i koliko je to nevjerovatno i nenormalno. Mislim da niko to nikada neće moći da obori."

"Žene imaju veću grižu savjesti"

Zanimalo je novog selektora Hrvatske i da li Ana smatra da su teniserke limitirane majčinstvom i da moraju o tome da razmišljaju, za razliku od igrača.

"Da, apsolutno. Ubijeđena sam u to. Čak i teniserke sada to pričaju, neke se vraćaju poslije porođaja. Rodžer Federer isto nije mogao da ima krajem dvadesetih djecu, Novakova djeca su starija od mojih. Mogu da igraju i da se ne opterećuju. Meni nikada nije bio san da se vratim poslije djece. Imala sam sreće da je moja karijera bila tu dok sam bila mlada, nisam htjela da putujem i da budem odvojena od djece. Žene imaju veći pritisak i veću grižu savjesti, ne samo u sportu. Onog momenta kada moraš da uradiš nešto za sebe, da ostaviš dijete u vrtiću da ideš na posao, budi se griža savjesti koja nikada ne prestaje", iskrena je Ana Ivanović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ana Ivanović Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC