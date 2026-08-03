Ana Ivanović pričala je otvoreno o odnosu sa Novakom Đokovićem.
Ana Ivanović potrudila se da još jednom svima objasni ko je Novak Đoković. Odrasli su zajedno, isto su godište, znaju se od malih nogu. Kako je to tada izgledalo i njihovo druženje? Otkrila je u podkastu kod Slavena Bilića "(Ne)uspjeh prvaka".
"Odrasli smo zajedno, bio je kod Pilića, ali je često dolazio u Srbiju na turnire. Igrali smo na turnire zajedno, ušli smo u profesionalne vode u slično vrijeme. Bili smo nerazdvojni, išli često na večere", počela je Ana.
"Ljudi nisu svjesni koliko je to nenormalno": Ana Ivanović podigla glas zbog Đokovića, zna ga od djetinjstva
Pitao je Slaven direktno - šta najviše cijeni kod Đokovića?
"Cijenim kod njega taj mentalni dio, niko nije doktorirao taj mentalni moment kao on. I dalje sebe gura, želi više poslije svega što je postigao. Nisam sigurna koliko su ljudi svjesni šta je postigao i koliko je to nevjerovatno i nenormalno. Mislim da niko to nikada neće moći da obori."
"Žene imaju veću grižu savjesti"
"Ljudi nisu svjesni koliko je to nenormalno": Ana Ivanović podigla glas zbog Đokovića, zna ga od djetinjstva
Zanimalo je novog selektora Hrvatske i da li Ana smatra da su teniserke limitirane majčinstvom i da moraju o tome da razmišljaju, za razliku od igrača.
"Da, apsolutno. Ubijeđena sam u to. Čak i teniserke sada to pričaju, neke se vraćaju poslije porođaja. Rodžer Federer isto nije mogao da ima krajem dvadesetih djecu, Novakova djeca su starija od mojih. Mogu da igraju i da se ne opterećuju. Meni nikada nije bio san da se vratim poslije djece. Imala sam sreće da je moja karijera bila tu dok sam bila mlada, nisam htjela da putujem i da budem odvojena od djece. Žene imaju veći pritisak i veću grižu savjesti, ne samo u sportu. Onog momenta kada moraš da uradiš nešto za sebe, da ostaviš dijete u vrtiću da ideš na posao, budi se griža savjesti koja nikada ne prestaje", iskrena je Ana Ivanović.