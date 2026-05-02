"Znam ga cijeli život": Ana Ivanović otvorila dušu o Novaku Đokoviću

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović vjeruje u prijatelja Novaka Đokovića i smatra da će najbolji svih vremena podići i 25. grend slem trofej.

Najbolji teniser svih vremena 22. maja puni 39 godina, ali se i dalje bavi tenisom i piše istoriju ovog sporta. Još poslije osvajanja Igara u Parizu, Novak je otkrio da želi 25. grend slem titulu, a kakve su mu šanse za novi podvig redovno slušamo od bivših sportista. Tako je i bivša srpska teniserka Ana Ivanović otkrila stav o želji rođenog Beograđanina da još jednom podigne pehar velikog turnira.

Novak Đoković je posljednji grend slem osvojio na US openu, bilo je to 2023. godine, ali je važno istaći da je u godini za nama igrao polufinala sva četiri velika turnira, a u 2026. stigao je i do borbe za titulu gdje je Karlos Alkaraz bio suviše jak za Srbina. Ipak, Novak ne odustaje, a podrška stiže sa svih strana pa i od koleginice koja već dugi niz godina ne živi u Srbiji.

Novak Đoković će na Rolan Garosu imati 39 godina, a s obzirom na to da je od nekih rivala stariji i gotovo 20 godina, biće zanimljivo gledati duele iskustva i mladosti. Da su godine samo broj dokazao je Novak, a sličnog mišljenja je i Ana Ivanović.

"Mislim (da može da osvoji grend slem), ono što je dosad postigao, to je zaista nevjerovatno", rekla je i razgovoru za "Eurosport".

"Poznajemo se od malih nogu, veoma malih nogu i dugo smo prijatelji", pojasnila je Ivanovićeva zašto vjeruje u uspjeh Novaka Đokovića.

"Veoma je impresivno vidjeti ono što radi, mnogo toga je vratio u Srbiju i donio sljedećim generacijama. Zbog toga, definitivno mislim da ima šansu da osvoji još jedan grend slem. I dalje igra na visokom nivou, može da se takmiči sa najboljima", dodala je bivša prva igračica svijeta.

"Ako pogledate grend slemove, bio je u polufinalu i finalu, to znači da je korak bliži tituli. Ima nevjerovatnu karijeru, to je nešto čemu se neće lako parirati", zaključila je Ana Ivanović.

Novak Đoković je u 2025. igrao polufinala sva četiri grend slem turnira, na kojima je bio poražen samo od trojice u vrhu ATP liste - Janika Sinera, Karlosa Alkaraza i Aleksandera Zvereva. Godinu dana kasnije otišao je korak dalje i u finalu Australijan opena se suočio sa Karlosom Alkarazom.

Sad bi u Parizu mogao da ima najbolju šansu - Španac zbog povrede propušta veliki turnir u "gradu svetlosti", ali i podlogu na kojoj je dokazao da je neuništiv. S druge strane i dalje velika prijetnja ostaje Janik Siner koji igra sjajno i piše stranice istorije na masters turnirima, niže pobjede i postoji velika šansa da nadmaši i rezultat Novaka Đokovića, koji je vezao 41 trijumf na mastersima.

