Jojić zasluženo podigao pehar: Zbog titule sam došao u Banjaluku, nadam se još jednoj sljedeće godine!

Proslavljeni srpski fudbaler zadovoljan odličnom sezonom sa banjalučkim Borcem u kojoj je osvojio šampionsku titulu u BiH.

Banjalučki Borac proslavlja titulu prvaka BIH, a ona je ovjerena u utorak pobjedom protiv Posušja 2:0 u posljednjem kolu Premijer lige BIH.

Miloš Jojić nije igrao protiv Posušja zbog povrede, ali je proslavljeni fudbaler tokom sezone dao ogroman doprinos i jedan je od najzaslužniji što su crveno-plavi stigli do četvrte šampionske titule u PLBIH u klupskoj istoriji.

"Najbitnije je da smo osvojili titulu, to nam je bio primarni cilj i ostvarili smo ga ranije nego što smo očekivali, sve zasluge igračima i stručnom štabu, hvala svima koji nas podržavaju, našim navijačima koji dolaze svaku utakmicu, kako na domaćem terenu tako i na gostovanjima. Sad imamo pred nama nove izazove, nemamo veliku pauzu, moramo dobro da se pripremimo za izazove koji nas očekuju", rekao je Jojić.

Ovo je njegov četvrti veliki pehar, od kojih su dvije titule prvaka države, jedna je osvojena sa Partizanom, a sada i druga sa banjalučkim Borcem.

"Očekivao sam titulu, zato sam i došao u Banjaluku. Na kraju smo je i osvojili. Ova titula mi znači puno , svaka titula ima svoju težinu, tako i ova ovdje. Imam ugovor još godinu dana i volio bih da se to ponovi i sljedeće godine", poručio je Jojić u izjavi za MONDO.