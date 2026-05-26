Nemanja Bilbija "uništio" Velež: Pobjeda Zrinjskog u mostarskom derbiju

Zrinjski na stadionu "Pod Bijelim brijegom" porazio Velež 3:0 na zatvaranju sezone.

U posljednjem meču sezone 2025/26 Zrinjski je u mostarskom derbiju porazio Velež 3:0 (2:0), a briljirao je dvostruki strijelac za "plemiće" Nemanja Bilbija.

Već u prvom poluvremenu najbolji strijelac Zrinjskog postigao je dva gola, prvi u 15. minutu, kada je maestralno pogodio iz slobodnog udarca, a drugi duboko u nadoknadi prvog dijela.

Bilbija je tako stigao do 13. prvenstvenog gola i golgetersku trku završio je na drugom mjestu, iza neprikosnovenog napadača Borca Luke Juričića, koji je čak 27 puta tresao protivničku mrežu, a bio je strijelac i danas, u pobjedi Borca protiv Posušja 2:0, kojom su Banjalučani poslali Posušake u niži rang takmičenja.

Bio je domaćin mnogo bolji, a sudbinu gradskog rivala zapečatio je Adi Nalić golom za 3:0 u 82. minutu.

Imali su "rođeni" priliku bar za počasni gol tri minuta kasnije iz kaznenog udarca, ali golman Zrinjskog Marin Ljubić sjajno je pročitao gdje će Ajdin Nukić šutirati i odbranio mu penal.

Zrinjski je, dakle, sezonu u Premijer ligi BiH završio na vicešampionskoj poziciji, uz osvojen Kup BiH i Superkup, pa će uz Borac, Sarajevo i Velež predstavljati BiH u Evropi.

Iz lige su ispali Rudar Prijedor i Posušje.



