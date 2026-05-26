Pet stvari koje Teodosić u Zvezdi mora da promijeni: Već sezonama ne ide, klub više nema pravo na grešku

Šta sve čeka Miloša Teodosića u Crvenoj zvezdi

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvenu zvezdu nakon završetka ove nedjelje i završnice Košarkaške lige Srbije u Nišu čekaju temeljne promjene - i sprovodiće ih Miloš Teodosić.

Legendarni plejmejker vraća se u klub godinu dana poslije kraja igračke karijere i po svemu sudeći čeka ga važna funkcija u sportskom sektoru, sa koje će imati moć da odlučuje, dovodi i kada je potrebno - da "siječe".

Zvezda još jednu sezonu završava žestoko uzdrmana, bez plasmana u plej-of Evrolige i bez titule ABA lige. Nedovoljna utjeha biće joj Kup Radivoja Koraća, a u predstojeću borbu za titulu KLS odlazi da ubrizga i sebi i navijačima vjeru da će biti bolje.

Kako god bude završena borba za titulu prvaka Srbije u Nišu, pred Teodosićem i saradnicima biće veliki posao.

Novi trener

Crvena zvezda će ovu sezonu završiti sa četvrtim trenerom na klupi, poslije zakasnjelog rastanka sa Janisom Sferopulosom, kratke "v. d." uloge Tomislava Tomovića, potom povratka Saše Obradovića i burnog rastanka sa njim poslije još jednog kraha u polufinalu ABA lige.

Milan Tomić prihvatio je da vodi ekipu u Nišu i ne bi trebalo očekivati da će ostati, jer se prošlog ljeta vratio u klub kao sportski direktor, što će izvjesno ostati i kada bude napustio sa ekipom halu Čair.

Toliko turbulencija uzdrmalo je svaki put iznova klub iz temelja i dolazak novog trenera morao bi da postavi oslonac nove, uspješnije Zvezde. Ko će to biti?

Anketa Ko će biti novi trener KK Crvena zvezda? Dejan Radonjić 33.33% (3)

Igor Kokoškov 0% (0)

Milan Tomić 0% (0)

Tomislav Tomović 22.22% (2)

Vasilis Spanulis 33.33% (3)

Pablo Laso 0% (0)

Ćavi Paskval 0% (0)

Plejmejker ovog puta mora biti pravi

Crvena zvezda je prethodne dvije godine dala važnu ulogu Kodiju Mileru-Mekintajeru i on je to iskoristio za ličnu promociju, izborio bogat ugovor u Olimpijakosu, ali nije vodio tim ka uspjehu, uprkos požrtvovanosti. Napustiće Mali Kalemegdan sa dva Kupa Koraća, bez učešća u plej-ofu Evrolige, bez finala ABA lige i sa jako lošim završnim utiskom o Zvezdinoj igri kada je on bio njen "dirigent".

Trener Saša Obradović mu je dao odriješene ruke i ulogu apsolutnog lidera, ali to se dobrim vratilo samo Mekintajeru, jer će otići u Grčku kao najbolji asistent lige (7,4 po meču), iako su ti njegovi brojevi pali na "očnom testu" na Zvezdinim utakmicama. I tu grešku Zvezda neće smjeti da ponovi.

Važan korak na tom planu je već napravljen, jer se već nedjeljama kao gotov posao posmatra dolazak Krisa Džounsa iz Hapoela. S obzirom na to da je poslije odlaska Jaga Dos Santosa na poziciji "jedan" još samo Stefan Miljenović, još neko će morati da dođe na najdelikatniju i najodgovorniju poziciju. Recimo samo da Teodosić zna dosta o toj ulozi.

Domaća osnova

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ove sezone imala je trojicu projektovanih domaćih nosilaca, s tim da je na kraju sezone njihova uloga podsjetila na onu iz Obradovićevog prvog mandata u Zvezdi. Nikola Kalinić je od jesenjeg "trenera na terenu" sveo svoj uticaj na krajnje epizodu rolu, dok su navijači morali da skandiraju imena Ognjena Dobrića i Dejana Davidovca da bi ih Obradović uveo u igru.

Da li će Teodosić tu napraviti promjenu? Sva trojica bili su njegovi saigrači, a i dalje je nemali broj srpskih internacionalaca kojima je bio ne samo saigrač, već i idol. Sigurno će i tu njegovo ime nositi težinu u pregovorima o eventualnom proširenju domaće osnove.

Povjerenje navijača

Poslije "preslikanih" Zvezdinih sezona završenih neuspjehom, entuzijazam navijača je značajno manji u odnosu na prethodne godine. Teško je reći šta je veći demotivacioni faktor - energija i igra tima koje već tradicionalno ispare kad je najvažnije, veliki ciljevi koji nisu ostvareni, Obradovićev neslavan i nervozni odlazak, javne kritike igrača na račun bivšeg trenera... I povrh svega toga - porazi protiv Partizana u nizu.

Teodosićevo ime nosi snagu i pruža vjeru i potrebno je Zvezdi. Na drugoj strani te jednačine stoji Teova ogromna ostavština, stvarana 20 godina u košarci. Ona ima svoju cijenu, koja ne može biti mala i u skladu sa njom i Teova uloga moraće da bude vidljiva i osjetna. Samo u tom slučaju navijači će znati da idu da gledaju njegovu Zvezdu, koja će morati da bude uspješnija od sadašnje.

Povratak šampionskih trofeja

Drugu sezonu zaredom, Crvena zvezda završava bez učešća u finalu ABA lige, što joj se nije dogodilo još od 2013. godine. Takođe, uprkos najvećem budžetu u istoriji, Zvezda se nije primakla bliže plej-ofu nego prošle godine. Na ulazak u plej-of čeka još od mandata Dejana Radonjića i istorijske sezone 2015/16. Tačno 10 godina.

I dok postoji snažan argument da je u Evropi sve više timova koji ulažu ogroman novac i da se plej-of ne može podrazumijevati, u ABA ligi je Zvezda prešla put od svojih šampionskih dinastija do tima koji je glatko ispao protiv Partizana. A legendarni NFL trener Vins Lombardi je svojevremeno rekao jednu od najtačnijih rečenica u sportu, da je "pobjeđivanje stvar navike, ali da je nažalost, isto to i gubljenje". A Zvezda je sada u fazi da kada je bitno, gubi po navici. I to će Teodosić morati da popravlja. Nije lak zadatak.