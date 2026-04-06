Legendarni srpski as Miloš Teodosić završio je karijeru na kraju prošle sezone, ali njegove partije i majstorije se ne zaboravljaju.
Jedan od najboljih evropskih plejmejkera ikada Miloš Teodosić, završio je svoju bogatu karijeru na kraju prošle sezone u Crvenoj zvezdi, a čovjek koji je sa njim godinama sarađivao kao agent, možda je najbolje opisao kakav je igrač bio Miloš. Nikos Locos je u intervjuu za "Eurohoops" istakao da nije bio nalik niti jednom sportisti.
Uporedio ga je sa velikanima svetskog fudbala i osvrnuo se na period kada je Teodosić bio pred velikim izazovom igranja u NBA ligi. Tamo se nije proslavio kako se očekivalo, ali je njegov trag u evropskoj košarci neizbrisiv.
"Bio je kao Pele ili Maradona. Nije bio košarkaš, nije bio baš ni sportista - bio je umjetnik", slikovito ga je opisao Locos.
Poslije sjajnog perioda u Olimpijakosa i osvajanja Evrolige sa CSKA, 2017. godine je odlučio da ode u najjaču košarkašku ligu.
"NBA nas nije željela", rekao je poznati agent, misleći na to što nikada nije izabran na Draftu.
U NBA je otišao od velikim pritiskom košarkaške javnosti koja je željela da gleda mađioničara na najvećoj sceni. Ipak, nije se obistinilo ono o čemu su maštali.
"Svi su nam govorili: 'Šta radite ovdje? Nemate više razloga da igrate u Evropi'", ispričao je Locos.
"Teodosić nije sportista, on je umjetnik kao Pele i Maradona"
Prva asocijacija kada neko kaže Miloš Teodosić su definitivno njegove magične asistencije koje se dan danas "vrte" na najpoznatijim košarkaškim kanalima. Karijeru je završio sa 38 godina u Crvenoj zvezdi i tako ispunio dječački san. Najveći uspjeh u karijeri mu je osvajanje Evrolige sa moskovskim CSKA, dok je kroz karijeru uspješno nosio dresove Olimpijakosa, Virtusa iz Bolonje i Los Anđeles Klipersa. Njegovi počeci su vezani za FMP i Borac iz Čačka
Reprezentaciju Srbije je predvodio kapiten i na seniorskom nivou osvojio evropsko, svjetsko i olimpijsko srebro. Osvojio je pregršt individualnih priznanja, od čega je najvažnije ono iz 2010. godine kada je proglašen za MVP-ja Evrolige.