"Teodosić nije sportista, on je umjetnik kao Pele i Maradona"

Legendarni srpski as Miloš Teodosić završio je karijeru na kraju prošle sezone, ali njegove partije i majstorije se ne zaboravljaju.

Jedan od najboljih evropskih plejmejkera ikada Miloš Teodosić, završio je svoju bogatu karijeru na kraju prošle sezone u Crvenoj zvezdi, a čovjek koji je sa njim godinama sarađivao kao agent, možda je najbolje opisao kakav je igrač bio Miloš. Nikos Locos je u intervjuu za "Eurohoops" istakao da nije bio nalik niti jednom sportisti.

Uporedio ga je sa velikanima svetskog fudbala i osvrnuo se na period kada je Teodosić bio pred velikim izazovom igranja u NBA ligi. Tamo se nije proslavio kako se očekivalo, ali je njegov trag u evropskoj košarci neizbrisiv.

"Bio je kao Pele ili Maradona. Nije bio košarkaš, nije bio baš ni sportista - bio je umjetnik", slikovito ga je opisao Locos.

Poslije sjajnog perioda u Olimpijakosa i osvajanja Evrolige sa CSKA, 2017. godine je odlučio da ode u najjaču košarkašku ligu.

"NBA nas nije željela", rekao je poznati agent, misleći na to što nikada nije izabran na Draftu.

U NBA je otišao od velikim pritiskom košarkaške javnosti koja je željela da gleda mađioničara na najvećoj sceni. Ipak, nije se obistinilo ono o čemu su maštali.

"Svi su nam govorili: 'Šta radite ovdje? Nemate više razloga da igrate u Evropi'", ispričao je Locos.

Velika karijera srpskog mađioničara

Prva asocijacija kada neko kaže Miloš Teodosić su definitivno njegove magične asistencije koje se dan danas "vrte" na najpoznatijim košarkaškim kanalima. Karijeru je završio sa 38 godina u Crvenoj zvezdi i tako ispunio dječački san. Najveći uspjeh u karijeri mu je osvajanje Evrolige sa moskovskim CSKA, dok je kroz karijeru uspješno nosio dresove Olimpijakosa, Virtusa iz Bolonje i Los Anđeles Klipersa. Njegovi počeci su vezani za FMP i Borac iz Čačka

Reprezentaciju Srbije je predvodio kapiten i na seniorskom nivou osvojio evropsko, svjetsko i olimpijsko srebro. Osvojio je pregršt individualnih priznanja, od čega je najvažnije ono iz 2010. godine kada je proglašen za MVP-ja Evrolige.