Nikola Jović žali što nikad nije zaigrao sa Milošem Teodosićem

Srpski košarkaš Nikola Jović ne krije da se ugledao na legendu koja ne nedavno "okačila patike o klin".

Reprezentativac Srbije Nikola Jović se trenutno nalazi na pripremama sa "orlovima" i pokušaće da izbori svoje mjesto među 12 igrača koje će Svetislav Pešić povesti na Eurobasket. Bio je dio velikih uspjeha u Manili i Parizu, pa će mu ovo biti treće veliko takmičenje na kome će igrati.

U intervjuu za "Journal" je govorio o svojim košarkaškim počecima i idolima, pa se usput dotakao se nekadašnjeg kapitena Srbije Miloša Teodosića.

"Kevin Durant mi je kao malom bio jedan od najvećih inostranih idola, dok je sa domaće košarkaške scene to bio Miloš Teodosić. Imao sam priliku da budem dio tima za reprezentativni prozor, koji je i Teo igrao. Tad još uvijek nisam bio na nivou da dobijem značajne minute i krivo mi je, što kao igrač danas, nisam imao priliku da zaigram sa njim. Što se tiče Kevina Duranta, imam priliku da igram protiv njega u NBA", rekao je igrač Majami Hita.

Ne krije da mu nastupi u dresu nacionalnog tima puno znače i izuzetno je motivisan pred nove izazove.

"Pristup i priprema su mi uvijek isti, bez obzira na to gde igram i za koga. Uvijek se trudim da budem najbolji što mogu i da dam 120% sebe, ali naravno da igranje za reprezentaciju nosi sa sobom neki poseban osjećaj i odgovornost prema zemlji iz koje dolaziš".

Upitan je sa kojim saigračem iz reprezentacije ima najbolji odnos.

"Svi smo bliski, ali se mi mlađi nekako držimo zajedno. Nemam određenog igrača sa kojim sam najkompatibilniji, ali ako neko budi energiju u meni to je svakako Aleksa Avramović", kaže Jović.

