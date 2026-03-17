Zvezdan Terzić počeo operaciju u Bugarskoj: Zvezda nudi veliku platu napadaču CSKA

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić hoće da dovede najbolje igrače iz regiona, pa je "zavirio" i na tržište u Bugarskoj.

Crvena zvezda polako pokušava da sklopi tim za iduće ljeto i znamo da je već dogovorila dva transfera, da gleda ka iskusnim srpskim fudbalerima, dok isto tako prati i šta se dešava u regionu. Tako je prije nekoliko dana stigla vijest iz Bugarske da Zvezda prati najboljeg igrača CSKA iz Sofije i čini se da se tu zaista nešto "kuva".

U pitanju je Džejms Eto (25), reprezentativac Kameruna, a prema pisanju medija iz Afrike - kontakti su već uspostavljeni i Zvezda je obavila prve pregovore sa njegovim zastupnicima.

Navodno, Crvena zvezda nudi Kameruncu "veliku platu", s tim da nije precizirano šta to tačno znači, ali vjeruju da je to ugovor kakav ne može da dobije u Bugarskoj. Trenutno, Eto nema naročito sjajne uslove u CSKA iz Sofije i ugovor mu važi do ljeta 2027. Ono što je "caka" u njegovom ugovoru je što je posljednja godina uslovna, zavisi od dogovora fudbalera i kluba, tako da praktično može da se desi da postane slobodan agent 30. juna 2026.

Tako bi ga Crvena zvezda "napala" i pokušala da "otme" drugim klubovima koji su pokazali interesovanje za njega, a ima ih, prije svega iz Francuske. Razlika je u tome što Zvezda može da mu ponudi eventualno učešće u Ligi šampiona.

Džejms Eto je u aktuelnoj sezoni jedan je od najboljih igrača u Bugarskoj, uz Petra Stanića koji je na pragu odlaska u Milan. Na 27 mečeva je ostvario učinak od četiri gola i devet asistencija, igrajući na centralnoj veznoj poziciji, što znači da bi mogao da bude zamjena za Bađa, Hendela...

CSKA je inače ovog fudbalera prije nekoliko godina platio milion evra, što već samo po sebi znači da ga neće pustiti tako lako, ako već Eto ne bude raskinuo ugovor sa bugarskim klubom.

