Kada Crvena zvezda i Partizan igraju u Superligi? Već se zna ko će biti domaćin

Crvena zvezda odgovorila na jedno od pitanja obezbjeđivanjem prvog mjesta pred plej-of.

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su IMT (2:1) u Loznici i tako tri kraja prve prvog dijela sezone u Superligi Srbije obezbijedili prvu poziciju sa koje će ući u plej-of. Tim Dejana Stankovića nakon 27 odigranih kola, a tri kola prije podjele tabele, ima deset bodova više od Partizana koji im je najbliži pratilac na tabeli.

Obezbjeđivanjem prvog mjesta na tabeli Crvena zvezda već sada zna da će biti domaćin trećeg prvenstvenog meča sa Partizanom u ovoj sezoni. Ekipa Partizana trenutno je na drugoj poziciji, sa čak deset bodova više od četvrtoplasiranog Novog Pazara, pa je jasno da će nakon 30 odigranih mečeva biti ili druga ili treća na tabeli.

Koju god od te dve pozicije da zauzme tim Srđana Blagojevića, treći okršaj Crvene zvezde i Partizana igraće se na stadionu "Rajko Mitić". Propozicije su takve da prvoplasirani tim u doigravanju za titulu na svom terenu igra i protiv drugog i protiv trećeg tima na tabeli, pa nema neke razlike koje će mjesto zauzimati Partizan, a koje Vojvodina.

Zapravo, jedina razlika je u terminu odigravanja meča. Prvoplasirani i drugoplasirani tim na tabeli sastaju se odmah u prvom kolu plej-ofa. Imajući u vidu da je 30. kolo Superlige vanredno, odnosno zakazano za srijedu (8. april), okršaj Zvezde i Partizana mogli bismo da gledamo samo nekoliko dana nakon toga - možda u nedjelju, 12. aprila.

Ukoliko Partizan završi na trećem mjestu na tabeli, "vječiti" derbi će se igrati dvije nedjelje kasnije. Možda će termin biti subota (25. april) ili nedjelja (26.april), ukoliko ne bude nekih većih promjena u kalendaru takmičenja za ovu sezonu. O tome kada će biti naredni okršaj Crvene zvezde i Partizana pitaće se i Vojvodina, koja u finišu prvog dijela sezone želi da ukrade drugo mjesto crno-bijelima.

