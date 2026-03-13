Crvena zvezda našla pojačanje u Sofiji: Kamerunac stiže na Marakanu?

Autor Jelena Bijeljić
Afrički mediji javljaju da se Crvena zvezda raspituje za reprezentativca Kameruna.

Džejms Eto na meti Fk Crvena zvezda Izvor: Yulian Todorov / Julian Todorov / Profimedia

FK Crvena zvezda naciljala je prvo pojačanje za ljeto, ako je vjerovati afričkim medijima. Srpski šampion se navodno raspituje za jednog od najboljih igrača CSKA iz Sofije, Džejmsa Etoa.

U pitanju je kamerunski vezista koji je "eksplodirao" u bugarskom fudbalu, pa bi posao crveno-bijelima mogao da pokvari tamošnji Ludogorec.

Eto je ove sezone u 26 utakmica postigao četiri gola i devet asistencija, što je bilo dovoljno da se njegovo ime nametne na fudbalskoj pijaci.

Izvor: Yulian Todorov / Julian Todorov / Profimedia

Afrikanac je u komšiluk stigao 2021. godine kada je potpisao za Botev iz Plovdiva, da bi u ljeto 2024. prešao u CSKA u transferu vrijednom milion evra.

Kamerunski vezista ima ugovor sa timom iz Sofije do ljeta 2027. godine, pa će ovo biti idealna prilika za klub da profitira i naplati obeštećenje. Pored Boteva i CSKA, Eto je igrao još za Nant i Bulonj, a nedavno je zabilježio prvi nastup za reprezentaciju Kameruna.

Delije skandiraju Dejanu Stankoviću
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

