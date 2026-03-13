Crvena zvezda našla pojačanje u Sofiji: Kamerunac stiže na Marakanu?

Afrički mediji javljaju da se Crvena zvezda raspituje za reprezentativca Kameruna.

FK Crvena zvezda naciljala je prvo pojačanje za ljeto, ako je vjerovati afričkim medijima. Srpski šampion se navodno raspituje za jednog od najboljih igrača CSKA iz Sofije, Džejmsa Etoa.

U pitanju je kamerunski vezista koji je "eksplodirao" u bugarskom fudbalu, pa bi posao crveno-bijelima mogao da pokvari tamošnji Ludogorec.

Eto je ove sezone u 26 utakmica postigao četiri gola i devet asistencija, što je bilo dovoljno da se njegovo ime nametne na fudbalskoj pijaci.

Afrikanac je u komšiluk stigao 2021. godine kada je potpisao za Botev iz Plovdiva, da bi u ljeto 2024. prešao u CSKA u transferu vrijednom milion evra.

Kamerunski vezista ima ugovor sa timom iz Sofije do ljeta 2027. godine, pa će ovo biti idealna prilika za klub da profitira i naplati obeštećenje. Pored Boteva i CSKA, Eto je igrao još za Nant i Bulonj, a nedavno je zabilježio prvi nastup za reprezentaciju Kameruna.

