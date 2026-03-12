logo
Veliki posao Crvene zvezde: Talentovani Adem Avdić potpisao novi ugovor

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Talentovani Adem Avdić potpisao je ugovor sa srpskim šampionom do 2030. godine.

Adem avdic potpisao novi ugovor sa crvenom zvezdom Izvor: MN PRESS

Talentovani lijevi bek Crvene zvezde Adem Avdić je potpisao novi ugovor sa crveno-bijelima do 2030. godine, uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu godinu.

Mladi as koji se ozbiljno nameće Dejanu Stankoviću standarni je član mlade reprezentacije Srbije i očekuje se da srpski šampion od njega bogato profitira u budućnosti.

‍"Ovo je jedan veliki korak u mojoj karijeri. Crvena zvezda kada ponudi ugovor to se ne odbija, to je znak povjerenja i dosadašnjih rezultata. Mnogo sam srećan, nije mi prvi put da potpisujem ugovor, ali je svaki put sve značajnije", rekao je Avdić i dodao:

"Kao i uvijek, ja ću dati sve od sebe da ispunim očekivanja i da budem što bolji mogu. Osjećam se odlično i nadam se da ću pružati još bolje partije u nastavku sezone. Mogu još da napredujem, mlad sam i želim da iz godine u godinu budem sve bolji",  rekao je Avdić.

Adem Avdić je rođen 24. septembra 2007. godine u Loznici. Prošao je sve mlađe selekcije Crvene zvezde, gdje se istakao kao jedan od najtalentovanijih igrača svoje generacije i zaslužio poziv da se priključi prvom timu.

Uspješno pokriva čitav lijevi bok, a karakterišu ga brzina, dobar dribling i precizan centaršut. Takođe je standardni član mlađih reprezentativnih selekcija Srbije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:25
Žurka na Marakani: Delije i igrači Zvezde slave pobedu uz vatromet
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

