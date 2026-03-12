Kendrik Perkins opet ocrnio Nikolu Jokića: "Užasan je, najgori je kad je najvažnije"

Amerikanac Kendrik Perkins bio je oštar u kritici trostrukog MVP-ja NBA lige Nikole Jokića.

Izvor: Arturo Holmes / Getty images / Profimedia/Pamela Smith / Getty images / Profimedia

Denver Nagetsi zabilježili su još jedan bolan poraz u NBA ligi i polako gube korak sa timovima iz vrha Zapadne konferencije. Očekivano, na najvećem udaru je srpski košarkaš Nikola Jokić koji se vratio poslije duže povrede, ali je i dalje glavna pokretačka snaga. Zabilježio je novi tripl-dabl u sezoni protiv Hjustona, međutim, to nije dovoljno ubjedljivo za njegovog najvećeg kritičara Kendrika Perkinsa.

Nekadašnji NBA as kaže da je Nikola užasan posljednjih mjesec i po dana i da igra loše u momentma kada se lomi utakmica.

"Gordon se vratio, ali Votson je i dalje odsutan, a on im je potreban, zar ne? Denver ima problema da zaustavi napade protivnika. Neobično je vidjeti ovakvu igru Nikole Jokića u završnicama mečeva. Bio je jednostavno užasan posljednjih mjesec i po", rekao je Perkins i nije se tu zaustavio:

Izvor: Jason Miller / Getty images / Profimedia

"Kada dođe završnica utakmice, Nikola pogađa važne šuteve, ali govorim o izgubljenim loptama, o njegovom plus-minus učinku. Takođe, ne mislim da je Jokić trenutno u najboljoj formi. Mora da bude u boljoj fizičkoj spremi", dodao je Perkins.

Perkins se podsjetio kako je Jokić izgledao na vrhuncu forme, sezonu prije osvajanja šampionske titule sa Denverom. Ove sezone prosječno bilježi 28,6 poena, 12,5 skokova i 10,4 asistencije, što su zaista nevjerovatne brojke.

"Sjetite se kako je izgledao kada je bio na vrhuncu forme, prije šampionske sezone. Tokom ljeta je trenirao trčanje uz stepenice, bio je snažniji, definisaniji i igrao je sjajno i u napadu i u odbrani", zaključio je Perkins, prenosi "Hoopshype".

(MONDO)