Šarunas Jasikevičijus zabrinut pred Crvenu zvezdu: "Sa tim moramo da se izborimo"

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus iznio je očekivanja pred meč sa Crvenom zvezdom.

Navijači Crvene zvezde jako dobro pamte pobjedu protiv Fenerbahčea u prvom dijelu sezone, odakle je krenula pobjednička serija. Tada je na klupi crveno-bijelih privremeno sjedio Tomislav Tomović, da bi potom stigao Saša Obradović i pokrenuo "mašineriju". Važnost utakmice je sada još veća, pošto beogradski tim želi priključak u borbi za plej-of Evrolige. Zna Zvezda kako se pobjeđuju veiki timovi, ali ovog puta za rivala će imati šampiona Evrope koji je u strašnoj formi.

Tim Šarunasa Jasikevičijusa nije poražen više od dva mjeseca, a posljednjih neuspjeh imali su protiv Dubaija još početkom januara. Litvanski stručnjak je svjestan kvaliteta Zvezdinih igrača, a na svojoj strani će imati i armiju navijača.

"Igrati u Beogradu je uvijek teško. Crvena zvezda ima odličnu sezonu, veoma su dobra ekipa u skoku i u tranziciji. To je nešto sa čime prvo moramo da se izborimo. Opet, atmosfera nije laka za igru i naši igrači moraju da budu maksimalno fokusirani. Naši bekovi moraju da vode tim kako bismo igrali našu košarku", rekao je Jasikevičijhus pred meč u Beogradu.

Svoja očekivanja je iznio i Kris Silva, centar Fenerbahčea. On smatra da su motivacija i fokus ključni u svakom meču i da će isti pristup imati i protiv srpskog tima.

"Ovo je veoma važna utakmica. Sljedeća je na rasporedu i, s obzirom na to kako smo igrali i koliko smo utakmica dobili, ovo je naredni veliki izazov za nas. Najvažnija je jer moramo da zadržimo samopouzdanje, uđemo u meč sa pravom energijom i odigramo dobro", rekao je Silva.

Fenerbahče je trenutno prvi na tabeli sa skorom 22/7 i utakmicom manje, dok je Zvezda sedma na tabeli sa 17/13. Utakmica je na programu u petak od 20 časova u Beogradskoj areni.

