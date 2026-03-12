Tjeri Anri: "Fudbal vam postao dosadan? Sjetite se Nemanje Matića"

Tjeri Anri objasnio je kako je fudbal prestao bude zabavan. Sve je to zbog straha.

Izvor: YouTube/CBS Sports Golazo/FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia

Legendarni Tjeri Anri (48) objasnio je da je najveći problem današnjeg fudbala strah ekipa od kontranapada. To čini igru timova preopreznom i gura loptu u noge defanzivaca, što fudbal čini dosadnim mnogima.

Kao primjer, podsjetio je gledaoce CBS-a na period od prije desetak godina, kada je lopta bila kod majstora, poput Nemanje Matića (37). Sada više nije tako, a samim tim nestaje i zabava.

"Nazvaću to evolucijom. Kada sam stigao u Premijer ligu igrao se direktan fudbal, na 'drugu loptu', dodaj je brzo krilima, pošalji je u šesnaesterac. Onda je bila tendencija da se traži 'šestica'. Pa je ideja bila da igramo 'unutra', da bismo izolovali krila u igri 'jedan na jedan'. To je bila evolucija fudbala. Šta rade timovi? Oni se adaptiraju", rekao je Anri.

"Vratite se 10 godina, kod koga je bila lopta?"

"Ako se vratite 10 godina, imali ste Seska Fabregasa, Jaja Turea, Santija Kazorlu, Nemanju Matića, Edena Azara na lopti... Sada su to Virdžil Van Dajk, Luis Dank, Trevo Šaloba, Žan Pol Van Heke i Eliot Anderson. Imate igrače koji igraju 'iza' i koji su na lopti. Zašto? Jer niko ne kreće na njih više. Nema prostora u sredini terena više", dodao je on.

Na tom mjestu je iznio podatak koji savršeno ilustruje njegovu tezu.

"U sezoni 2015/16, iz kontranapada postignuto je 38 golova. Sezonu kasnije, 2016/17, postignuto je 47. Prošle sezone - 112 golova. Zato je sada takva situacija da su timovi preplašeni kontranapada kada kreću u napad. Nekada zato previše zadrže loptu i uopšte ne rizikuju", zaključak je Tjerija Anrija, slavnog napadača Arsenala, Barselone i francuske reprezentacije sa početka vijeka.

(MONDO)