Donald Tramp: Iranci bolje da ne dolaze na Svjetsko prvenstvo

Predsednik Sjedinjenih Država nagovijestio očigledno - da Iran neće igrati na Svejtskom prvenstvu u fudbalu.

Izvor: Kaua209/Shutterstock

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp (79) potpuno otvoreno je nagovijestio nedolazak reprezentacije Irana na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi od 11. juna. U skladu sa najavama, a sve usred napada SAD i Izraela na Iran, Tramp je otvoreno poručio da je bolje da Iranci ne dolaze na turnir, iako su prošle godine izborili učešće na SP.

"Reprezentacija Irana je dobrodošla na Svjetsko prvenstvo, ali iskreno ne vjerujem da je odgovarajuće da oni budu tamo, zbog brige za njihove živote i bezbjednost. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju", napisao je on na društvenoj mreži "Trut".

U Iranu su prethodnih dana, pod snažnim napadima, javno saopštili da nema uslova da nastupe nakon što je "korumpirana vlada ubila vođu Homeinija", kako je naglasio ministar sporta Ahmad Donijamali.

Pogledajte kako izgleda potpuno uništeni najveći stadion u Teheranu, "Azadi":

