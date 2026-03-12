logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Donald Tramp: Iranci bolje da ne dolaze na Svjetsko prvenstvo

Donald Tramp: Iranci bolje da ne dolaze na Svjetsko prvenstvo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Predsednik Sjedinjenih Država nagovijestio očigledno - da Iran neće igrati na Svejtskom prvenstvu u fudbalu.

Iran nece igrati na svjetskom prvenstvu najavio I tramp Izvor: Kaua209/Shutterstock

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp (79) potpuno otvoreno je nagovijestio nedolazak reprezentacije Irana na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi od 11. juna. U skladu sa najavama, a sve usred napada SAD i Izraela na Iran, Tramp je otvoreno poručio da je bolje da Iranci ne dolaze na turnir, iako su prošle godine izborili učešće na SP.

"Reprezentacija Irana je dobrodošla na Svjetsko prvenstvo, ali iskreno ne vjerujem da je odgovarajuće da oni budu tamo, zbog brige za njihove živote i bezbjednost. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju", napisao je on na društvenoj mreži "Trut".

U Iranu su prethodnih dana, pod snažnim napadima, javno saopštili da nema uslova da nastupe nakon što je "korumpirana vlada ubila vođu Homeinija", kako je naglasio ministar sporta Ahmad Donijamali. 

Pogledajte kako izgleda potpuno uništeni najveći stadion u Teheranu, "Azadi":

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Iran mundijal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC