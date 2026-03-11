logo
Iranski ministar sporta: "Ne možemo igrati na Svjetskom prvenstvu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Iranski ministar sporta Ahmad Dondžamali izjavio je da Iran neće učestvovati na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine.

Iranski ministar sporta: "Ne možemo igrati na Svjetskom prvenstvu" Izvor: Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predstojećeg ljeta će u SAD, Kanadi i Meksiku biti održan Mundijal u fudbalu, ali tamo neće biti selekcije Irana.

To je ustvrdio ministar za sport Ahmad Dondžamali.

"Uzimajući u obzir da je ovaj korumpirani režim ubio našeg vođu (Ali Hamnei), ni pod kojim okolnostima ne možemo uzčestvovati na Svjetskom prvenstvu", rekao je Dondžamali.

Njegova izjava je uslijedila nakon sastanka predsjednika SAD Donalda Trampa sa prvim čovjekom Svjetske fudbalske asicijacije (FIFA) Đanijem Infantinom, koji je istakao da je Iran dobrodošao na Svjetsko prvenstvo, uprkos ratnim sukobima.

To mu je navodno potvrdio sam Donald Tramp, prenio je briselski "Politiko", iako je prije sedmicu dana predsjednik SAD istakao da ga nije briga hoće li Iran biti učesnik Mundijala.

"Stvarno me nije briga. Mislim da je Iran vrlo teško poražena zemlja. Oni su trenutno na rezervama", rekao je Trump za "Politiko".

Predstojeće Svjetsko prvenstvo će biti održano između 11. juna i 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

Selekcija Irana je svrstana u Grupu G i trebala je igrati protiv Belgije, Egipta i Novog Zelanda, a svoje utakmice bi igrala u Los Anđelesu i Sijetlu.

(MONDO)

