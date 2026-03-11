Željezničar pisao Savezu i Čeferinu: "Zašto nije korišten VAR u dvije ključne situacije tokom izvođenja penala?"

Sarajevski klub oglasio se novim saopštenjem.

Ne stišava se bura nakon četvrtfinalne utakmice Kupa BiH između Sloge Meridian i Željezničara.

Trijumfovale su Dobojlije nakon izvođenja jedanaesteraca, ali je meč dobio treće poluvrijeme. Povodom tuče koja se dogodila po završetku susreta, saopštenjem se prvo oglasio sarajevski klub. Nedugo kasnije uslijedila je reakcija Dobojlija, da bi se sada ponovo oglasio Željezničar, ističući da je oštećen sudijskim odlukama tokom penal-raspucavanja.

Takođe, iz kluba su naveli da očekuju pokretanje disciplinskog postupka protiv dvojice prvotimaca Sloge Meridian Tonija Jovića i Ognjena Šešlaka, zbog već pomenutog fizičkog sukoba po okončanju meča.

Saopštenje kluba sa Grbavice prenosimo u potpunosti.

"Fudbalski klub Željezničar obavještava javnost da je uputio zvaničan dopis prema Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, kao i supervizoru za suđenje g. Darku Čeferinu, povodom dešavanja na sinoćnjoj utakmici četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv FK Sloga Doboj.

U svom dopisu Klub zahtijeva hitno i jasno objašnjenje zbog čega VAR tehnologija nije korištena u dvije ključne situacije tokom izvođenja penala. Prva se odnosi na izvođenje penala Dženana Šabića, gdje dostupni video-snimci ukazuju na to da je lopta prešla gol-liniju. Druga situacija odnosi se na penal Patrika Gabrijela Galčeva, pri čemu je, prema snimcima, golman FK Sloga Doboj Filip Erić napustio gol-liniju prije samog udarca.

S tim u vezi, FK Željezničar je od nadležnih organa zatražio i javnu suspenziju VAR sudija Josipa Martinovića i Davora Belje, do potpunog utvrđivanja svih činjenica i odgovornosti.

Pored toga, FK Željezničar je uputio i poseban dopis kojim traži pokretanje disciplinskog postupka i sankcionisanje fudbalera FK Sloga Doboj, Ognjena Šešlaka i Tonija Jovića, zbog incidenata koji su se dogodili neposredno nakon završetka utakmice.

Prema dostupnim informacijama i izjavama svjedoka, pojedini igrači FK Sloga Doboj su nakon susreta na neprimjeren način slavili pobjedu ispred navijača FK Željezničar, nakon čega je u gužvi Toni Jović udario u lice našeg igrača Admira Gojaka. Nedugo potom Ognjen Šešlak učestvovao je i u fizičkom napadu na tim menadžera FK Željezničar Aleksandra Kosorića, koji je tom prilikom zadobio povredu na licu, što je potvrđeno i medicinskim nalazom iz Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš'. U istom incidentu napadnuti su i igrači Sulejman Krpić i Samir Radovac.

FK Željezničar očekuje hitnu, transparentnu i odlučnu reakciju Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, kako bi se zaštitio integritet takmičenja, osigurala sigurnost svih učesnika i spriječilo ponavljanje ovakvih incidenata u budućnosti", rekli su iz Željezničara.

