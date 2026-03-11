Željezničar se oglasio povodom meča sa Slogom i incidenata u Doboju

Sarajevski Željezničar u srijedu se oglasio saopštenjem povodom eliminacije od Sloge u Kupu Bosne i Hercegovine i incidenata nakon završetka revanš utakmice.

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Saopštenje kluba sa "Grbavice" prenosimo u cijelosti.

"FK Željezničar izražava duboku zabrinutost povodom dešavanja koja su obilježila utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine između FK Sloga Doboj i FK Željezničar, odigranu u Doboju, kako tokom samog susreta tako i nakon njegovog završetka.

Cjelokupna sportska javnost u Bosni i Hercegovini imala je priliku svjedočiti okolnostima pod kojima je naš klub eliminisan iz takmičenja. Posebno zabrinjava činjenica da se očite sudijske greške na štetu FK Željezničar ponavljaju već drugu sezonu zaredom, čime se ozbiljno dovodi u pitanje regularnost takmičenja i povjerenje u sistem donošenja odluka.

FK Željezničar ovim putem još jednom poziva nadležne organe FS Bosne i Hercegovine da temeljito analiziraju i preispitaju odluke o delegiranju sudija, kao i konkretne sudijske odluke koje direktno utiču na tok i ishod utakmica, te sam integritet takmičenja.

Istovremeno, klub najoštrije osuđuje fizičke napade na naše fudbalere i tim menadžera koji su se dogodili neposredno nakon završetka utakmice. Fizičko nasilje nad učesnicima sportskih događaja je apsolutno nedopustivo i predstavlja ozbiljno narušavanje osnovnih principa sporta. Očekujemo da će nadležni organi hitno identifikovati odgovorne osobe i poduzeti odgovarajuće disciplinske i zakonske mjere.

Nažalost, ovo nije prvi put da se ovakvi incidenti dešavaju u susretima sa FK Sloga Doboj. Podsjećamo i na neprihvatljiv odnos prema našim navijačima tokom utakmice 24. kola Premijer Premijer lige Bosne i Hercegovine, što dodatno potvrđuje potrebu za ozbiljnom i institucionalnom reakcijom nadležnih tijela.

Takođe podsjećamo da je FK Željezničar u ponedjeljak izašao u susret zahtjevu FK Sloga Doboj i pristao na odgađanje ove utakmice, postupajući u duhu fer-pleja i zaštite zdravlja fudbalera.

FK Željezničar će nastaviti dosljedno da se zalaže za fer i pošten sport, zaštitu integriteta takmičenja, te dostojanstvo našeg kluba i svih koji nose i brane plavi dres.

Na kraju, pozivamo naše navijače da u što većem broju dođu na predstojeću utakmicu 25. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine i da svojim prisustvom, podrškom i dostojanstvenim navijanjem pokažu jedinstvo, snagu i ljubav prema našem klubu.

Mi smo Željini, Željo je naš", navedeno je u Željinom saopštenju.

